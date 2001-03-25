Раздел: Курьезы
Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей
Они - само очарование.
Собака — друг человека, а иногда еще и его двойник. Не верите? Взгляните на псов из нашей подборки, уж очень их мордочки напоминают человеческие лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 14 собак, которые в прошлой жизни, кажется, были людьми. Как иначе объяснить это сходство?
Этот пес похож на Уильяма Х. Мэйси
«Говорят, моя такса — копия Добби»
Пес смахивает на грустного мужчину лет 45
«Когда моя собака так сидит, она напоминает мне человека»
«Мой пес похож на главу мафии»
«У собаки моей подруги человеческое лицо»
«Собака моей тети похожа на девочку из мема»
Этот пес выглядит так, будто собирается баллотироваться в президенты
«Пес начинает походить на философа XIX века»
«Моя собака — мини-версия Чубаки»
«Мой пес смотрит так, будто пытается склеить кого-то в баре»
«Собака моего друга похожа на Клинта Иствуда»
«Моя собака делает так же, как Шелли Дюваль»
Читайте также: Забавные собаки, которые уже настроились на атмосферу праздников
Обернись, незнакомка!
Собака — друг человека, а иногда еще и его двойник. Не верите? Взгляните на псов из нашей подборки, уж очень их мордочки напоминают человеческие лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 14 собак, которые в прошлой жизни, кажется, были людьми. Как иначе объяснить это сходство?
Этот пес похож на Уильяма Х. Мэйси
«Говорят, моя такса — копия Добби»
Пес смахивает на грустного мужчину лет 45
«Когда моя собака так сидит, она напоминает мне человека»
«Мой пес похож на главу мафии»
«У собаки моей подруги человеческое лицо»
«Собака моей тети похожа на девочку из мема»
Этот пес выглядит так, будто собирается баллотироваться в президенты
«Пес начинает походить на философа XIX века»
«Моя собака — мини-версия Чубаки»
«Мой пес смотрит так, будто пытается склеить кого-то в баре»
«Собака моего друга похожа на Клинта Иствуда»
«Моя собака делает так же, как Шелли Дюваль»
Читайте также: Забавные собаки, которые уже настроились на атмосферу праздников
Обернись, незнакомка!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
608
0
Оставьте свой комментарий