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Раздел: Курьезы  
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Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людейОни - само очарование.

Собака — друг человека, а иногда еще и его двойник. Не верите? Взгляните на псов из нашей подборки, уж очень их мордочки напоминают человеческие лица, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли 14 собак, которые в прошлой жизни, кажется, были людьми. Как иначе объяснить это сходство?

Этот пес похож на Уильяма Х. Мэйси

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Говорят, моя такса — копия Добби»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


Пес смахивает на грустного мужчину лет 45

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Когда моя собака так сидит, она напоминает мне человека»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Мой пес похож на главу мафии»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«У собаки моей подруги человеческое лицо»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Собака моей тети похожа на девочку из мема»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


Этот пес выглядит так, будто собирается баллотироваться в президенты

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Пес начинает походить на философа XIX века»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Моя собака — мини-версия Чубаки»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Мой пес смотрит так, будто пытается склеить кого-то в баре»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Собака моего друга похожа на Клинта Иствуда»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


«Моя собака делает так же, как Шелли Дюваль»

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей


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Обернись, незнакомка!

Забавные собаки, которые невероятно похожи на людей
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 19:30 » Автор: Анна Мартынова
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