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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллингаСмеемся вместе.

У всех есть такой знакомый, который любит подкалывать окружающих по любому поводу. Часто на подобных шутников невозможно злиться, ведь даже если они ляпнут что-то обидное, то сделают это с искрометным юмором. Именно их приколы мы представляем вашему вниманию в данной статье. Тут есть над чем посмеяться, а заодно и прокачаться в умении троллить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали 18 человек, которые в совершенстве овладели искусством изящных подколов.

«У моего инструктора по полетам на параплане отличное чувство юмора»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


Когда ваш преподаватель — тот еще тролль

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Дочка наорала на меня и потребовала сделать ей перекус с сюрпризом. Вот результат»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Кажется, сотрудник кафе пожелал мне доброго утра»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Попросил девушку попозировать на камеру»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«В местной мясной лавке на стену повесили скульптуру хипстера-вегана»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Салат-бар. Меню».

«Коллеги подарили моей подруге торт в честь ее увольнения с работы»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Ты умерла для нас. Надеемся, у тебя ничего не получится».

«Сообщество домовладельцев заставило соседей прикрыть чем-то мусорный бак. Они так и сделали»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


И правда, почему она не спит?

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Дочка попросила сделать ей в школу необычную прическу. Я не растерялся»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Доверила мужу оформить ванную комнату. И вот результат»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Мое свидание накрылось, и вместо него я провел идеальный вечер с любимой»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


Парни, с этой рукодельницей лучше не связываться

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Осторожно. Это доказательство того, что я достаточно терпелива, чтобы пронзить что-то 1 000 раз».

«Муж подарил мне пододеяльник со своим портретом. Видимо, чтобы я все время помнила о его присутствии»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


Водитель этого автомобиля вроде бы извиняется перед вами, а вроде бы и нет

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Извините за то, что я так близко еду прямо перед вами».

Чем же тебе так сильно насолил Starbucks, Эшли?

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


«Моя дочка наряжается так каждый раз, когда провожает старшего брата в школу»

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга


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Еще один шедевр для украшения ванной комнаты

Прикольные фотки от настоящих мастеров троллинга
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 Теги: троллинг, приколы

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Сегодня, 21:30 » Автор: Анна Мартынова
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