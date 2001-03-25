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Раздел: Курьезы  
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Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения

Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выраженияВеселимся до упаду.

У каждого из нас есть прямолинейный друг. Если уж он считает, что вам не идет это платье, он так и скажет. Такие люди — сама откровенность, а что вы уж там думаете по этому поводу — дело ваше. И именно у них получаются самые шедевральные СМС-сообщения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрал лучшие СМС от тех, кто не намерен скрывать свое мнение в угоду какой-то там вежливости.

Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 22:30 » Автор: Анна Мартынова
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