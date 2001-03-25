Раздел: Курьезы
Уморительные СМС от людей, не привыкших выбирать выражения
Веселимся до упаду.
У каждого из нас есть прямолинейный друг. Если уж он считает, что вам не идет это платье, он так и скажет. Такие люди — сама откровенность, а что вы уж там думаете по этому поводу — дело ваше. И именно у них получаются самые шедевральные СМС-сообщения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы собрал лучшие СМС от тех, кто не намерен скрывать свое мнение в угоду какой-то там вежливости.
У каждого из нас есть прямолинейный друг. Если уж он считает, что вам не идет это платье, он так и скажет. Такие люди — сама откровенность, а что вы уж там думаете по этому поводу — дело ваше. И именно у них получаются самые шедевральные СМС-сообщения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Забавные фотки людей, не привыкших скучать даже на работе
Мы собрал лучшие СМС от тех, кто не намерен скрывать свое мнение в угоду какой-то там вежливости.
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