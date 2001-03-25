Раздел: Курьезы
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Веселимся вместе.
Талантливый человек талантлив во всем, и перлы некоторых людей в переписках тому доказательство. Ведь они расходятся по сети со скоростью света и становятся популярными среди тысяч людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас свежую порцию СМС от находчивых людей, которые дадут фору любому профессиональному шутнику.
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Талантливый человек талантлив во всем, и перлы некоторых людей в переписках тому доказательство. Ведь они расходятся по сети со скоростью света и становятся популярными среди тысяч людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас свежую порцию СМС от находчивых людей, которые дадут фору любому профессиональному шутнику.
Читайте также: Свежая подборка ироничных записок от находчивых домочадцев
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