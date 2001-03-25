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Раздел: Курьезы  
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Искрометная подборка СМС от находчивых шутников

Искрометная подборка СМС от находчивых шутниковВеселимся вместе.

Талантливый человек талантлив во всем, и перлы некоторых людей в переписках тому доказательство. Ведь они расходятся по сети со скоростью света и становятся популярными среди тысяч людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали для вас свежую порцию СМС от находчивых людей, которые дадут фору любому профессиональному шутнику.

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Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
Искрометная подборка СМС от находчивых шутников
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 Теги: СМС, приколы

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Сегодня, 18:40 » Автор: Анна Мартынова
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