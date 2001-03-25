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Раздел: Курьезы  
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Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки

Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижкиИм идет новый образ.

Наши четвероногие друзья прекрасны и с тоннами меха, и без них. Однако весна — это всегда хороший повод порадовать их тотальным спа: почистить ушки, вымыть и вычистить шерсть и, конечно, сделать удачную стрижку. Именно таких счастливых и обновленных песиков мы собрали в этой статье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы предлагаем вам увидеть 15 примеров трансформации лохматых друзей человека после посещения грумера и, возможно, вдохновиться на поход в салон со своим питомцем.

Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
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 Теги: собаки, стрижка

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Сегодня, 19:40 » Автор: Анна Мартынова
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