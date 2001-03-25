Раздел: Курьезы
Прикольные собаки, преобразившиеся после стрижки
Им идет новый образ.
Наши четвероногие друзья прекрасны и с тоннами меха, и без них. Однако весна — это всегда хороший повод порадовать их тотальным спа: почистить ушки, вымыть и вычистить шерсть и, конечно, сделать удачную стрижку. Именно таких счастливых и обновленных песиков мы собрали в этой статье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы предлагаем вам увидеть 15 примеров трансформации лохматых друзей человека после посещения грумера и, возможно, вдохновиться на поход в салон со своим питомцем.
Наши четвероногие друзья прекрасны и с тоннами меха, и без них. Однако весна — это всегда хороший повод порадовать их тотальным спа: почистить ушки, вымыть и вычистить шерсть и, конечно, сделать удачную стрижку. Именно таких счастливых и обновленных песиков мы собрали в этой статье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Мы предлагаем вам увидеть 15 примеров трансформации лохматых друзей человека после посещения грумера и, возможно, вдохновиться на поход в салон со своим питомцем.
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