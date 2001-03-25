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Раздел: Курьезы  
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Забавные проделки детей, способных довести до истерики

Забавные проделки детей, способных довести до истерикиЭти непоседы любят шалить.

Дети — это удивительные существа. Они способны одновременно дарить счастье и радость, а через секунду доводить до нервного срыва. Они делают это не со зла, ведь просто познают этот удивительный большой мир. Тем не менее, иногда их интерес переходит все границы разумного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
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 Теги: дети, приколы

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Сегодня, 21:40 » Автор: Анна Мартынова
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