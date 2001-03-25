Раздел: Курьезы
Забавные проделки детей, способных довести до истерики
Эти непоседы любят шалить.
Дети — это удивительные существа. Они способны одновременно дарить счастье и радость, а через секунду доводить до нервного срыва. Они делают это не со зла, ведь просто познают этот удивительный большой мир. Тем не менее, иногда их интерес переходит все границы разумного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Дети — это удивительные существа. Они способны одновременно дарить счастье и радость, а через секунду доводить до нервного срыва. Они делают это не со зла, ведь просто познают этот удивительный большой мир. Тем не менее, иногда их интерес переходит все границы разумного, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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