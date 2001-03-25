Раздел: Курьезы
Сеть покорила украинская бабушка-хипстер, ставшая моделью
Уже год женщина работает моделью
59-летняя пенсионерка из Луцка, которая стала известна украинцам благодаря своему смелому и яркому образу, получила предложение по работе от известного косметического бренда. Об этом на своей Facebook-странице сообщила ее дочка Надежда Рогозина. Также она отметила, что ее яркая мама уже год работает моделью, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Вторничное вдохновение: Моей маме в этом году 60. Год, как она работает моделью. Ее только что пригласили сниматься для Schwarzkopf. Это история для тех, кто любит говорить, что уже поздно что-то менять", - написала Надежда.
Пользователи сети поблагодарили Надю за такой пост и написали комментарии, в которых восторгаются ее мамой.
"Ого! Круто!", - написала Оксана Зарицкая.
"Офигено", - отреагировала Катерина Рыбий.
"Очень приятно, что у нас такая соседка. Вы для многих людей - позитивный пример", - прокомментировала Иванна Лящук.
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"Вау! Классно, что есть такие активные и позитивные люди", - написала Ксения Рубаха.
59-летняя пенсионерка из Луцка, которая стала известна украинцам благодаря своему смелому и яркому образу, получила предложение по работе от известного косметического бренда. Об этом на своей Facebook-странице сообщила ее дочка Надежда Рогозина. Также она отметила, что ее яркая мама уже год работает моделью, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Вторничное вдохновение: Моей маме в этом году 60. Год, как она работает моделью. Ее только что пригласили сниматься для Schwarzkopf. Это история для тех, кто любит говорить, что уже поздно что-то менять", - написала Надежда.
Пользователи сети поблагодарили Надю за такой пост и написали комментарии, в которых восторгаются ее мамой.
"Ого! Круто!", - написала Оксана Зарицкая.
"Офигено", - отреагировала Катерина Рыбий.
"Очень приятно, что у нас такая соседка. Вы для многих людей - позитивный пример", - прокомментировала Иванна Лящук.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
"Вау! Классно, что есть такие активные и позитивные люди", - написала Ксения Рубаха.
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