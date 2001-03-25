Раздел: Курьезы
Минфин США вернул мужчине $500, которые якобы съела собака
Мужчине пришлось доказывать правдивость происшествия.
Уэйн Клинкел, житель американского города Хелена, штат Монтана, который утверждал, что пес по имени Санденс съел его "заначку" – пять стодолларовых банкнот – получил сегодня компенсацию от министерства финансов США: чек на 500 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Клинкел, который работает дизайнером в редакции местной газеты Тhe Independent Record, утверждал, что его собака, одноглазый пес породы золотистый ретривер, воспользовался отсутствием хозяев и сожрал пачку денег, хранившуюся в тайнике автомобиля.
Санденс, по словам хозяина, известен своей любовью к бумажной продукции, которую он с удовольствием ест. Клинкел взял одноглазого щенка в приюте для бездомных животных, и за прошедшие с того времени 12 лет тот стал другом и любимцем этой семьи.
После того, как пес съел деньги, Клинкел стал собирать собачий помет в пластиковый мешок, извлек из него мелкие фрагменты переваренных купюр, собрал их воедино, сфотографировал и представил фото в местное отделение Центробанка, сопроводив письмом с просьбой вернуть ему потерянные таким забавным образом деньги.
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К удивлению дизайнера, далеко не уверенного в успехе этой операции, сотрудники казначейства нашли его доказательства вполне убедительными и достоверными, и спустя два года бюрократических процедур потеря Клинкела была возмещена.
Уэйн Клинкел, житель американского города Хелена, штат Монтана, который утверждал, что пес по имени Санденс съел его "заначку" – пять стодолларовых банкнот – получил сегодня компенсацию от министерства финансов США: чек на 500 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Клинкел, который работает дизайнером в редакции местной газеты Тhe Independent Record, утверждал, что его собака, одноглазый пес породы золотистый ретривер, воспользовался отсутствием хозяев и сожрал пачку денег, хранившуюся в тайнике автомобиля.
Санденс, по словам хозяина, известен своей любовью к бумажной продукции, которую он с удовольствием ест. Клинкел взял одноглазого щенка в приюте для бездомных животных, и за прошедшие с того времени 12 лет тот стал другом и любимцем этой семьи.
После того, как пес съел деньги, Клинкел стал собирать собачий помет в пластиковый мешок, извлек из него мелкие фрагменты переваренных купюр, собрал их воедино, сфотографировал и представил фото в местное отделение Центробанка, сопроводив письмом с просьбой вернуть ему потерянные таким забавным образом деньги.
Читайте также: Вот так аппетит: девица за 16 минут съела 20 чизбургеров
К удивлению дизайнера, далеко не уверенного в успехе этой операции, сотрудники казначейства нашли его доказательства вполне убедительными и достоверными, и спустя два года бюрократических процедур потеря Клинкела была возмещена.
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