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Раздел: Курьезы  
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Минфин США вернул мужчине $500, которые якобы съела собака

Минфин США вернул мужчине $500, которые якобы съела собакаМужчине пришлось доказывать правдивость происшествия.

Уэйн Клинкел, житель американского города Хелена, штат Монтана, который утверждал, что пес по имени Санденс съел его "заначку" – пять стодолларовых банкнот – получил сегодня компенсацию от министерства финансов США: чек на 500 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Клинкел, который работает дизайнером в редакции местной газеты Тhe Independent Record, утверждал, что его собака, одноглазый пес породы золотистый ретривер, воспользовался отсутствием хозяев и сожрал пачку денег, хранившуюся в тайнике автомобиля.

Санденс, по словам хозяина, известен своей любовью к бумажной продукции, которую он с удовольствием ест. Клинкел взял одноглазого щенка в приюте для бездомных животных, и за прошедшие с того времени 12 лет тот стал другом и любимцем этой семьи.

После того, как пес съел деньги, Клинкел стал собирать собачий помет в пластиковый мешок, извлек из него мелкие фрагменты переваренных купюр, собрал их воедино, сфотографировал и представил фото в местное отделение Центробанка, сопроводив письмом с просьбой вернуть ему потерянные таким забавным образом деньги.

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К удивлению дизайнера, далеко не уверенного в успехе этой операции, сотрудники казначейства нашли его доказательства вполне убедительными и достоверными, и спустя два года бюрократических процедур потеря Клинкела была возмещена.
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 Теги: США, собака

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Сегодня, 12:17 » Автор: Анна Мартынова
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