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Раздел: Курьезы  
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Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягатьсяСмех да и только.

Дизайнеры во всем мире работают не покладая рук, чтобы привычные вещи заиграли новыми красками и привлекли наше внимание. Но иногда они слишком сильно стараются. Или слишком мало. В любом случае результат получается забавным, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы обнаружили самые выдающиеся дизайнерские ошибки, которые никого не оставят равнодушным.

Выглядит как плакат фильма ужасов, а не мультика

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


«Я не знаю, что хуже — кисти, шрифт, грамматика или тот факт, что эта футболка стоит $ 50»

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


«Я — принцесса».

Кажется, они перепутали фигурки

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Видимо, создатели этого мусорного бака считают, что на свалке разберутся

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


«Жестяные банки / пластик».

Не лучший дизайн для калькулятора

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Женский душ с логотипом спортзала как раз на уровне груди

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Жуткое мороженое-каннибал

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


«Я не палеонтолог, но с этим динозавром что-то явно не так»

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Юбка, которая до неузнаваемости меняет фигуру

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Это кресло любит джаз

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


«Сыграй джаз».

Это одеяло для пикника, по-видимому, обладает магическими свойствами

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Оказывается, уши у собак тоже имеют кости

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


«Самая неудобная кружка, которую я видел»

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Выглядит так, будто эти колонны случайно забыли наверху

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Жутковатые детские лавочки

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Рука из ниоткуда

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Дизайнер решил вообще не заморачиваться

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


О, дорогой, этот пустой кусок стены такой интересный! Давай посмотрим поближе!

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Видимо, не смогли выбрать из множества вариантов дизайна окон

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Желтое сиденье унитаза... Вы серьезно?

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


Почти угадали с размерами

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться


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«Не хотел бы я в детстве повстречать такого динозавра»

Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться
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 Теги: дизайнеры, ляпы

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Сегодня, 18:40 » Автор: Анна Мартынова
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