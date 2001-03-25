Раздел: Курьезы
Смешные ляпы от дизайнеров, решивших не напрягаться
Смех да и только.
Дизайнеры во всем мире работают не покладая рук, чтобы привычные вещи заиграли новыми красками и привлекли наше внимание. Но иногда они слишком сильно стараются. Или слишком мало. В любом случае результат получается забавным, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы обнаружили самые выдающиеся дизайнерские ошибки, которые никого не оставят равнодушным.
Выглядит как плакат фильма ужасов, а не мультика
«Я не знаю, что хуже — кисти, шрифт, грамматика или тот факт, что эта футболка стоит $ 50»
«Я — принцесса».
Кажется, они перепутали фигурки
Видимо, создатели этого мусорного бака считают, что на свалке разберутся
«Жестяные банки / пластик».
Не лучший дизайн для калькулятора
Женский душ с логотипом спортзала как раз на уровне груди
Жуткое мороженое-каннибал
«Я не палеонтолог, но с этим динозавром что-то явно не так»
Юбка, которая до неузнаваемости меняет фигуру
Это кресло любит джаз
«Сыграй джаз».
Это одеяло для пикника, по-видимому, обладает магическими свойствами
Оказывается, уши у собак тоже имеют кости
«Самая неудобная кружка, которую я видел»
Выглядит так, будто эти колонны случайно забыли наверху
Жутковатые детские лавочки
Рука из ниоткуда
Дизайнер решил вообще не заморачиваться
О, дорогой, этот пустой кусок стены такой интересный! Давай посмотрим поближе!
Видимо, не смогли выбрать из множества вариантов дизайна окон
Желтое сиденье унитаза... Вы серьезно?
Почти угадали с размерами
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Не хотел бы я в детстве повстречать такого динозавра»
Дизайнеры во всем мире работают не покладая рук, чтобы привычные вещи заиграли новыми красками и привлекли наше внимание. Но иногда они слишком сильно стараются. Или слишком мало. В любом случае результат получается забавным, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы обнаружили самые выдающиеся дизайнерские ошибки, которые никого не оставят равнодушным.
Выглядит как плакат фильма ужасов, а не мультика
«Я не знаю, что хуже — кисти, шрифт, грамматика или тот факт, что эта футболка стоит $ 50»
«Я — принцесса».
Кажется, они перепутали фигурки
Видимо, создатели этого мусорного бака считают, что на свалке разберутся
«Жестяные банки / пластик».
Не лучший дизайн для калькулятора
Женский душ с логотипом спортзала как раз на уровне груди
Жуткое мороженое-каннибал
«Я не палеонтолог, но с этим динозавром что-то явно не так»
Юбка, которая до неузнаваемости меняет фигуру
Это кресло любит джаз
«Сыграй джаз».
Это одеяло для пикника, по-видимому, обладает магическими свойствами
Оказывается, уши у собак тоже имеют кости
«Самая неудобная кружка, которую я видел»
Выглядит так, будто эти колонны случайно забыли наверху
Жутковатые детские лавочки
Рука из ниоткуда
Дизайнер решил вообще не заморачиваться
О, дорогой, этот пустой кусок стены такой интересный! Давай посмотрим поближе!
Видимо, не смогли выбрать из множества вариантов дизайна окон
Желтое сиденье унитаза... Вы серьезно?
Почти угадали с размерами
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Не хотел бы я в детстве повстречать такого динозавра»
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