В США горе-воришка уснул во время ограбления

Такого исхода он не ожидал.



В американском городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, взломщик забрался в жилой дом, лег на диван и заснул, передает



Подозреваемый проник в здание рано утром, когда там никого не было. Домовладелица заметила постороннего на видео с камеры наблюдения и вызвала полицию.



Прибывшие стражи порядка обнаружили спящего 27-летнего мужчину на диване в гостиной. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение и незаконном пребывании на частной территории.



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В 2017 году сообщалось, что полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц, лег в ее кровать, напился дорогого шампанского и уснул Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В американском городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, взломщик забрался в жилой дом, лег на диван и заснул, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net Подозреваемый проник в здание рано утром, когда там никого не было. Домовладелица заметила постороннего на видео с камеры наблюдения и вызвала полицию.Прибывшие стражи порядка обнаружили спящего 27-летнего мужчину на диване в гостиной. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение и незаконном пребывании на частной территории.В 2017 году сообщалось, что полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц, лег в ее кровать, напился дорогого шампанского и уснул



