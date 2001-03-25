Раздел: Курьезы
В США горе-воришка уснул во время ограбления
Такого исхода он не ожидал.
В американском городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, взломщик забрался в жилой дом, лег на диван и заснул, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Подозреваемый проник в здание рано утром, когда там никого не было. Домовладелица заметила постороннего на видео с камеры наблюдения и вызвала полицию.
Прибывшие стражи порядка обнаружили спящего 27-летнего мужчину на диване в гостиной. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение и незаконном пребывании на частной территории.
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В 2017 году сообщалось, что полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц, лег в ее кровать, напился дорогого шампанского и уснул
В американском городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, взломщик забрался в жилой дом, лег на диван и заснул, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Подозреваемый проник в здание рано утром, когда там никого не было. Домовладелица заметила постороннего на видео с камеры наблюдения и вызвала полицию.
Прибывшие стражи порядка обнаружили спящего 27-летнего мужчину на диване в гостиной. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение и незаконном пребывании на частной территории.
Читайте также: В России горе-воришка напился в доме жертвы и уснул
В 2017 году сообщалось, что полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц, лег в ее кровать, напился дорогого шампанского и уснул
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