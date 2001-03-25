Раздел: Курьезы
Насиров насмешил Сеть планами на кресло президента
Соцсети делятся смешными фотожабами.
Экс-глава ГФС Роман Насиров заявил, что будет президентом, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Чем очень насмешил соцсети...
Экс-глава фискальной службы утвердительно ответил на вопрос о желании баллотироваться в президенты Украины.
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"Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", - отметил Насиров.
Экс-глава ГФС Роман Насиров заявил, что будет президентом, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Чем очень насмешил соцсети...
Экс-глава фискальной службы утвердительно ответил на вопрос о желании баллотироваться в президенты Украины.
Читайте также: Китаец насмешил Сеть оригинальным способом похудения
"Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", - отметил Насиров.
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