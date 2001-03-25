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Раздел: Курьезы  
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Насиров насмешил Сеть планами на кресло президента

Насиров насмешил Сеть планами на кресло президентаСоцсети делятся смешными фотожабами.

Экс-глава ГФС Роман Насиров заявил, что будет президентом, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Чем очень насмешил соцсети...

Экс-глава фискальной службы утвердительно ответил на вопрос о желании баллотироваться в президенты Украины.

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"Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", - отметил Насиров.

Насиров насмешил Сеть планами на кресло президента
Насиров насмешил Сеть планами на кресло президента
Насиров насмешил Сеть планами на кресло президента
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 Теги: Насиров, фотожабы

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Сегодня, 17:00 » Автор: Анна Мартынова
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