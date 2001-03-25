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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки котов, которых заставили купаться

Прикольные фотки котов, которых заставили купатьсяКажется, они жаждут мести.

Все хозяева кошек знают, какими забавными становятся их питомцы, когда их купают. Намокшая шерсть напрочь лишает животных их важности и напыщенности, подтверждением чему являются эти смешные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
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 Теги: коты, купание

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Сегодня, 23:40 » Автор: Анна Мартынова
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