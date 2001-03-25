Раздел: Курьезы
Прикольные фотки котов, которых заставили купаться
Кажется, они жаждут мести.
Все хозяева кошек знают, какими забавными становятся их питомцы, когда их купают. Намокшая шерсть напрочь лишает животных их важности и напыщенности, подтверждением чему являются эти смешные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Все хозяева кошек знают, какими забавными становятся их питомцы, когда их купают. Намокшая шерсть напрочь лишает животных их важности и напыщенности, подтверждением чему являются эти смешные снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные фотки, в которых узнают себя все «подкаблучники»
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