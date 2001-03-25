Пума зашла в «гости» к людям, заставив их убегать в ужасе

Такого гостя никто не ждал.



Жители предместья Лос-Анджелеса (Калифорния, США) были вынуждены отложить все свои дела из-за пумы, избравшей для прогулки жилой район, передает



Власти предупредили людей, чтобы они не покидали домов, да те и так не хотели связываться с животным, предпочитая снимать его путешествие на видео с помощью дронов.



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К счастью, сотрудники департамента дикой природы быстро сумели загнать пуму в угол, после чего её усыпили с помощью транквилизатора, и, погрузив в машину, отвезли на природу.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жители предместья Лос-Анджелеса (Калифорния, США) были вынуждены отложить все свои дела из-за пумы, избравшей для прогулки жилой район, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua Власти предупредили людей, чтобы они не покидали домов, да те и так не хотели связываться с животным, предпочитая снимать его путешествие на видео с помощью дронов.К счастью, сотрудники департамента дикой природы быстро сумели загнать пуму в угол, после чего её усыпили с помощью транквилизатора, и, погрузив в машину, отвезли на природу.



