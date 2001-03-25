Раздел: Курьезы
Забавные лайфхаки от народных «умельцев»
Гении инженерной мысли.
В феврале 2018 года компания Илона Маска Space X запустила в космос сверхтяжелую ракету-носителя Falcon Heavy. Планы предпринимателя на будущее весьма обширные и простираются аж до Марса. А тем временем в сети люди выкладывают фото своих странноватых и смешных изобретений, до которых еще нужно суметь дойти умом. И резонно спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали гениев народной инженерной мысли, которые не боятся бросить вызов никому — даже знаменитому миллиардеру.
1. Когда дверной звонок не работает
2. Лайфхак
3. Когда нет даже бумаги
4. Смекалочка
5. Дешево и сердито
6. Стильненько
7. Суровая заточка ножей
8. Гениально
9. Очень нужное изобретение
10. Закрылся на ножницы
11. Рабочее место
12. Сушилка
13. Защита от мелких воришек
14. Сегодня гололед
15. Многофункциональная урна. Или стул
16. Дверь в столовую держится на пакете
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17. Человек хочет заниматься спортом — человек занимается спортом. И никакие отмазки не пройдут
В феврале 2018 года компания Илона Маска Space X запустила в космос сверхтяжелую ракету-носителя Falcon Heavy. Планы предпринимателя на будущее весьма обширные и простираются аж до Марса. А тем временем в сети люди выкладывают фото своих странноватых и смешных изобретений, до которых еще нужно суметь дойти умом. И резонно спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали гениев народной инженерной мысли, которые не боятся бросить вызов никому — даже знаменитому миллиардеру.
1. Когда дверной звонок не работает
2. Лайфхак
3. Когда нет даже бумаги
4. Смекалочка
5. Дешево и сердито
6. Стильненько
7. Суровая заточка ножей
8. Гениально
9. Очень нужное изобретение
10. Закрылся на ножницы
11. Рабочее место
12. Сушилка
13. Защита от мелких воришек
14. Сегодня гололед
15. Многофункциональная урна. Или стул
16. Дверь в столовую держится на пакете
Читайте также: Забавные изобретения от «народных умельцев»
17. Человек хочет заниматься спортом — человек занимается спортом. И никакие отмазки не пройдут
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