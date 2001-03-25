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Раздел: Курьезы  
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Забавные лайфхаки от народных «умельцев»

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»Гении инженерной мысли.

В феврале 2018 года компания Илона Маска Space X запустила в космос сверхтяжелую ракету-носителя Falcon Heavy. Планы предпринимателя на будущее весьма обширные и простираются аж до Марса. А тем временем в сети люди выкладывают фото своих странноватых и смешных изобретений, до которых еще нужно суметь дойти умом. И резонно спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали гениев народной инженерной мысли, которые не боятся бросить вызов никому — даже знаменитому миллиардеру.

1. Когда дверной звонок не работает

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


2. Лайфхак

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


3. Когда нет даже бумаги

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


4. Смекалочка

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


5. Дешево и сердито

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


6. Стильненько

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


7. Суровая заточка ножей

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


8. Гениально

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


9. Очень нужное изобретение

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


10. Закрылся на ножницы

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


11. Рабочее место

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


12. Сушилка

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


13. Защита от мелких воришек

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


14. Сегодня гололед

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


15. Многофункциональная урна. Или стул

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


16. Дверь в столовую держится на пакете

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»


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17. Человек хочет заниматься спортом — человек занимается спортом. И никакие отмазки не пройдут

Забавные лайфхаки от народных «умельцев»
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 Теги: лайфхаки, приколы

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Сегодня, 19:45 » Автор: Анна Мартынова
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