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Раздел: Курьезы  
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В Испании придумали нашли забавный способ спасти от стресса собак-полицейских

В Испании придумали нашли забавный способ спасти от стресса собак-полицейскихНа собаках проверят "эффект Моцарта".

Полицейские собаки в Мадриде будут слушать классическую музыку, чтобы избавиться от сильного стресса. Местная полиция уже установила специальную систему, которая обеспечивает музыкальную терапию собакам, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Нововведение предусматривает, что несколько раз в день собаки должны слушать классическую музыку, которую называют "эффект Моцарта".

"В полиции Мадрида в различных подразделениях служит 22 собаки. Они специализируются на обнаружении наркотиков и взрывчатки, также принимают участие в спасательных операциях, и собаки переживают на этой работе большой стресс, а потому такая терапия необходима", – сообщает местная власть.

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Для этого животным выделят специальные помещения. Также там предусмотрят кондиционирование воздуха, чтобы летом они не перегревались, а зимой не переохлаждались.
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 Теги: собаки, стресс

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Сегодня, 17:05 » Автор: Анна Мартынова
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