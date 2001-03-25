» » Масштабный сбой в Telegram высмеяли меткой карикатурой
Раздел: Курьезы  
0

Масштабный сбой в Telegram высмеяли меткой карикатурой

Масштабный сбой в Telegram высмеяли меткой карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял масштабный сбой в Telegram. Забавное изображение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

На карикатуре изображен герой известного мультфильма "Трое из Простоквашино" - почтальон Печкин. Он проходит мимо дома и говорит, что принес Телеграм для мальчика.

Масштабный сбой в Telegram высмеяли меткой карикатурой


"Я принес Телеграм для вашего мальчика, но я вам его не отдам, потому что его хакнули!" – говорит герой карикатуры.

Напомним, что в четверг, 29 марта, в Telegram произошел массовый сбой из-за отключения электричества, подающегося к серверам компании. Пользователи не могли отправить сообщения.

Читайте также: Ядреные угрозы Путина высмеяли меткой карикатурой

По данным Downdetector, сбой в работе Telegram затронул Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, западное побережье США и европейскую часть России.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: карикатура, Telegram

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:45 » Автор: Анна Мартынова
     719
     0

Похожие новости по теме

Ядреные угрозы Путина высмеяли меткой карикатурой Ядреные угрозы Путина высмеяли меткой карикатурой

Работа Алексея Меринова.

Заявление Путина о «биоматериале» высмеяли меткой карикатурой Заявление Путина о «биоматериале» высмеяли меткой карикатурой

Новая работа Сергея Елкина.

Заявление Путина о миротворцах высмеяли меткой карикатурой Заявление Путина о миротворцах высмеяли меткой карикатурой

Новая работа Сергея Елкина.

Запрет Telegram в России: яркая карикатура от Елкина Запрет Telegram в России: яркая карикатура от Елкина

Угрозы заблокировать Telegram высмеяли в карикатуре.

Конфликт Усманова с Навальным высмеяли в меткой карикатуре Конфликт Усманова с Навальным высмеяли в меткой карикатуре

Новая работа Сергея Елкина.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх