Раздел: Курьезы
Масштабный сбой в Telegram высмеяли меткой карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял масштабный сбой в Telegram. Забавное изображение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На карикатуре изображен герой известного мультфильма "Трое из Простоквашино" - почтальон Печкин. Он проходит мимо дома и говорит, что принес Телеграм для мальчика.
"Я принес Телеграм для вашего мальчика, но я вам его не отдам, потому что его хакнули!" – говорит герой карикатуры.
Напомним, что в четверг, 29 марта, в Telegram произошел массовый сбой из-за отключения электричества, подающегося к серверам компании. Пользователи не могли отправить сообщения.
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По данным Downdetector, сбой в работе Telegram затронул Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, западное побережье США и европейскую часть России.
Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял масштабный сбой в Telegram. Забавное изображение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На карикатуре изображен герой известного мультфильма "Трое из Простоквашино" - почтальон Печкин. Он проходит мимо дома и говорит, что принес Телеграм для мальчика.
"Я принес Телеграм для вашего мальчика, но я вам его не отдам, потому что его хакнули!" – говорит герой карикатуры.
Напомним, что в четверг, 29 марта, в Telegram произошел массовый сбой из-за отключения электричества, подающегося к серверам компании. Пользователи не могли отправить сообщения.
Читайте также: Ядреные угрозы Путина высмеяли меткой карикатурой
По данным Downdetector, сбой в работе Telegram затронул Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, западное побережье США и европейскую часть России.
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