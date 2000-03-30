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Раздел: Курьезы  
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Упрямство 80-го уровня: итальянец восемь лет судится из-за баклажана

Упрямство 80-го уровня: итальянец восемь лет судится из-за баклажанаГосударство потратило на судебную тяжбу 8 тысяч евро.

Итальянца, которого девять лет назад обвинили в краже баклажана, наконец оправдали. Кража копеечного овоща обернулась судебным процессом, который стоил налогоплательщикам тысячи евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

В 2009 году на частном поле у города Лечче на юге Италии поймали 49-летнего мужчину с ведром, в котором одиноко лежал баклажан. Мужчина рассказал полицейским, что на кражу пошел от безысходности: у него не было работы и денег, а ребенка надо было как-то кормить.

Но итальянский суд — это не наш суд и гуманностью не отличается. Поэтому сначала бедолагу приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 евро. Потом наказание смягчили до двух месяцев заключения и 120 евро штрафа. Такой приговор мужчину не устроил, и он продолжил судиться, пока не дошел до последней инстанции — Кассационного суда в Риме.

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Наконец, после девяти лет судебных тяжб, мужчину оправдали. Кассационный суд раскритиковал нижестоящие инстанции за то, что не учитывалось бедственное положение подсудимого и слишком незначительный ущерб. Также судей обвинили в растрате государственных средств, ведь мужчина был слишком беден, чтобы заплатить за адвоката, поэтому пользовался услугами общественных защитников, на которых ушло около восьми тысяч евро.
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 Теги: суд, абсурд

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Вчера, 23:45 » Автор: Анна Мартынова
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Маршал  
Сегодня, 00:33

Это не упрямство, а дибилизм 80 уровня. Вместо обязать его на работы исправительные, они ему тюрьму-штрафы и суды на 8 лет.
Нет работы? Не верю. Вор он и в Африке - вор. Надо просто понимать. Если украл миллион - в тюрьму. А если баклажан - дать работу физическую, пускай работает. Детей в детсад. А то 8 тысяч евро тратят.

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