» » В Австралии неразборчивая змея проглотила тапочки
Раздел: Курьезы  
0

В Австралии неразборчивая змея проглотила тапочки

В Австралии неразборчивая змея проглотила тапочкиЗмее потребовалась операция.

В Австралии ромбический питон забрался в жилой дом, проглотил хозяйскую тапочку и попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Инцидент произошел в городе Хейгсли, штат Квинсленд.

Хозяин тапки заметил ее пропажу 20 марта. Обыскал весь дом – нету тапки. Подключил к поиску домочадцев: те перевернули все вверх дном – как в воду канула…

Ну не ушла ж она сама, в конце концов, к другому хозяину? Стали строить различные версии исчезновения тапки. Кто-то предположил, что ее утащил поссум. А через несколько дней недалеко от «места преступления» был замечен ромбический питон. В брюхе змеи заметно выделялся предмет по форме очень похожий на исчезнувшую тапочку…

Питона «задержали» и вызвали специалистов. Те с первого взгляда определили: съел змей тапку! «Когда мы поймали змею, было очевидно, что она съела тапочку. Можно было нащупать резину у нее в животе, подошва ощущалась через кожу», - говорит змеелов Салли Хилли.

Однако… с какого это перепугу питоны стали тапками питаться? Змееловы разъясняют, что питон проглотил тапочку, потому что в ней пряталась крыса, мышь или поссум. Пресмыкающееся повезли в больницу…

В ветеринарной клинике в пригороде Брисбена врачи сделали питону рентген, который показал, что рептилия, таки, проглотила тапочку, и теперь безуспешно пытается ее переварить. Врачи решили прооперировать змею…

Операция прошла успешно и после выздоровления питона отпустят на волю.

Читайте также: Индус выдавил из питона двух козлят. Видео

Ромбические питоны (Morelia spilota) - крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет 2-4 метра, а вес достигает 15 килограммов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, змея

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
     32
     0

Похожие новости по теме

Австралийская семья из-за змеи думала, что в унитазе живут призраки Австралийская семья из-за змеи думала, что в унитазе живут призраки

Змея пробиралась в сливной бачок.

Эту красавицу из Украины называют самым гламурным в мире ловцом змей Эту красавицу из Украины называют самым гламурным в мире ловцом змей

Девушка прославилась на весь мир.

Огромный питон так наелся, что не мог шевелиться Огромный питон так наелся, что не мог шевелиться

Змея проглотила двух коз, после чего была поймана.

В Австралии питон залез в общественный туалет В Австралии питон залез в общественный туалет

Огромный питон сопротивлялся, когда его хотели унести из туалета.

В Сингапуре змеи устроили разборки на дороге В Сингапуре змеи устроили разборки на дороге

Это были сетчатый питон и королевская кобра.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх