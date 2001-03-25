Раздел: Курьезы
В Австралии неразборчивая змея проглотила тапочки
Змее потребовалась операция.
В Австралии ромбический питон забрался в жилой дом, проглотил хозяйскую тапочку и попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Инцидент произошел в городе Хейгсли, штат Квинсленд.
Хозяин тапки заметил ее пропажу 20 марта. Обыскал весь дом – нету тапки. Подключил к поиску домочадцев: те перевернули все вверх дном – как в воду канула…
Ну не ушла ж она сама, в конце концов, к другому хозяину? Стали строить различные версии исчезновения тапки. Кто-то предположил, что ее утащил поссум. А через несколько дней недалеко от «места преступления» был замечен ромбический питон. В брюхе змеи заметно выделялся предмет по форме очень похожий на исчезнувшую тапочку…
Питона «задержали» и вызвали специалистов. Те с первого взгляда определили: съел змей тапку! «Когда мы поймали змею, было очевидно, что она съела тапочку. Можно было нащупать резину у нее в животе, подошва ощущалась через кожу», - говорит змеелов Салли Хилли.
Однако… с какого это перепугу питоны стали тапками питаться? Змееловы разъясняют, что питон проглотил тапочку, потому что в ней пряталась крыса, мышь или поссум. Пресмыкающееся повезли в больницу…
В ветеринарной клинике в пригороде Брисбена врачи сделали питону рентген, который показал, что рептилия, таки, проглотила тапочку, и теперь безуспешно пытается ее переварить. Врачи решили прооперировать змею…
Операция прошла успешно и после выздоровления питона отпустят на волю.
Читайте также: Индус выдавил из питона двух козлят. Видео
Ромбические питоны (Morelia spilota) - крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет 2-4 метра, а вес достигает 15 килограммов.
В Австралии ромбический питон забрался в жилой дом, проглотил хозяйскую тапочку и попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Инцидент произошел в городе Хейгсли, штат Квинсленд.
Хозяин тапки заметил ее пропажу 20 марта. Обыскал весь дом – нету тапки. Подключил к поиску домочадцев: те перевернули все вверх дном – как в воду канула…
Ну не ушла ж она сама, в конце концов, к другому хозяину? Стали строить различные версии исчезновения тапки. Кто-то предположил, что ее утащил поссум. А через несколько дней недалеко от «места преступления» был замечен ромбический питон. В брюхе змеи заметно выделялся предмет по форме очень похожий на исчезнувшую тапочку…
Питона «задержали» и вызвали специалистов. Те с первого взгляда определили: съел змей тапку! «Когда мы поймали змею, было очевидно, что она съела тапочку. Можно было нащупать резину у нее в животе, подошва ощущалась через кожу», - говорит змеелов Салли Хилли.
Однако… с какого это перепугу питоны стали тапками питаться? Змееловы разъясняют, что питон проглотил тапочку, потому что в ней пряталась крыса, мышь или поссум. Пресмыкающееся повезли в больницу…
В ветеринарной клинике в пригороде Брисбена врачи сделали питону рентген, который показал, что рептилия, таки, проглотила тапочку, и теперь безуспешно пытается ее переварить. Врачи решили прооперировать змею…
Операция прошла успешно и после выздоровления питона отпустят на волю.
Читайте также: Индус выдавил из питона двух козлят. Видео
Ромбические питоны (Morelia spilota) - крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет 2-4 метра, а вес достигает 15 килограммов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
32
0
Оставьте свой комментарий