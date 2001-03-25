Раздел: Курьезы
Сеть повеселила реакция бабушки, впервые воспользовавшейся интернет-доставкой
Бабушка организовала бесплатную "рекламу".
Пользователи сети посмеялись над историей пожилой женщины, которой впервые заказали еду через интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Девушка под ником @decentbirthday познакомила бабушку с сервисом доставки Uber Eats. Женщина так восхитилась возможностью заказа еды в один клик, что моментально попросила внучку сделать повторный заказ.
Во время доставки первой партии еды бабушка писала девочке, что напротив ее дома остановилась красная машина. Внучка ответила, что это приехал водитель Uber Eats. «ОГО! Он привез мне еду из Wendy’s», — сообщила восторженная пенсионерка и попросила сразу же оформить еще один заказ.
Твит с семейной перепиской за несколько дней набрал вирусную популярность. Записью поделились почти 80 тысяч раз, пользователи оставили более 333 тысяч лайков.
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Сотрудники ресторанов быстрого питания Wendy’s также не остались в стороне. «Бабуля сечет», — написали представители заведения в ответ на твит пользовательницы. Другие комментаторы предложили заплатить женщине за отличную рекламу фастфуда.
Пользователи сети посмеялись над историей пожилой женщины, которой впервые заказали еду через интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Девушка под ником @decentbirthday познакомила бабушку с сервисом доставки Uber Eats. Женщина так восхитилась возможностью заказа еды в один клик, что моментально попросила внучку сделать повторный заказ.
Во время доставки первой партии еды бабушка писала девочке, что напротив ее дома остановилась красная машина. Внучка ответила, что это приехал водитель Uber Eats. «ОГО! Он привез мне еду из Wendy’s», — сообщила восторженная пенсионерка и попросила сразу же оформить еще один заказ.
Твит с семейной перепиской за несколько дней набрал вирусную популярность. Записью поделились почти 80 тысяч раз, пользователи оставили более 333 тысяч лайков.
Читайте также: Реакция собаки на четырехлапого робота повеселила интернет. Видео
Сотрудники ресторанов быстрого питания Wendy’s также не остались в стороне. «Бабуля сечет», — написали представители заведения в ответ на твит пользовательницы. Другие комментаторы предложили заплатить женщине за отличную рекламу фастфуда.
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