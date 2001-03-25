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Свидание не удалось: робота Софию не впечатлили ухаживания Уилла Смита

Свидание не удалось: робота Софию не впечатлили ухаживания Уилла СмитаПоцелуи роботы были не нужны.

Популярный актер Уилл Смит побывал на свидании с человекоподобным роботом по имени София, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

Актер изо всех сил старался поразить свою спутницу, однако ему так и не удалось завоевать ее сердце.

Их свидание произошло на Каймановых островах на террасе с видом на Карибское море.

На видео видно, как голливудский актер Уилл Смит изо всех сил пытается очаровать свою спутницу, однако проблемы начинаются буквально с первых секунд.

Сначала София отказалась принять бокал предложенного белого вина. А потом и вовсе "обломала" кавалера, когда он попытался рассказать ей шутку. София заявила, что юмор ее не интересует и является "иррациональным человеческим поведением".

Дальше больше, девушка-робот "проехалась" по музыкальному творчеству Уилла Смита.

"Я слышала твои песни. Они не для меня", - призналась она.

Попытка актера поцеловать Софию тоже закончилась фиаско.

"Я думаю, мы можем остаться друзьями. Мы немного пообщаемся и узнаем друг друга лучше", - заявила она.

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В конце ролика Смит пошутил, что, хоть, София и учится с помощью искусственного интеллекта, отказ от поцелуя с ним, свидетельствует о недостатках в развитии.

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 Теги: робот, Уилл Смит

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Сегодня, 16:26 » Автор: Анна Мартынова
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