Раздел: Курьезы
Свидание не удалось: робота Софию не впечатлили ухаживания Уилла Смита
Поцелуи роботы были не нужны.
Популярный актер Уилл Смит побывал на свидании с человекоподобным роботом по имени София, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.
Актер изо всех сил старался поразить свою спутницу, однако ему так и не удалось завоевать ее сердце.
Их свидание произошло на Каймановых островах на террасе с видом на Карибское море.
На видео видно, как голливудский актер Уилл Смит изо всех сил пытается очаровать свою спутницу, однако проблемы начинаются буквально с первых секунд.
Сначала София отказалась принять бокал предложенного белого вина. А потом и вовсе "обломала" кавалера, когда он попытался рассказать ей шутку. София заявила, что юмор ее не интересует и является "иррациональным человеческим поведением".
Дальше больше, девушка-робот "проехалась" по музыкальному творчеству Уилла Смита.
"Я слышала твои песни. Они не для меня", - призналась она.
Попытка актера поцеловать Софию тоже закончилась фиаско.
"Я думаю, мы можем остаться друзьями. Мы немного пообщаемся и узнаем друг друга лучше", - заявила она.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
В конце ролика Смит пошутил, что, хоть, София и учится с помощью искусственного интеллекта, отказ от поцелуя с ним, свидетельствует о недостатках в развитии.
Популярный актер Уилл Смит побывал на свидании с человекоподобным роботом по имени София, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.
Актер изо всех сил старался поразить свою спутницу, однако ему так и не удалось завоевать ее сердце.
Их свидание произошло на Каймановых островах на террасе с видом на Карибское море.
На видео видно, как голливудский актер Уилл Смит изо всех сил пытается очаровать свою спутницу, однако проблемы начинаются буквально с первых секунд.
Сначала София отказалась принять бокал предложенного белого вина. А потом и вовсе "обломала" кавалера, когда он попытался рассказать ей шутку. София заявила, что юмор ее не интересует и является "иррациональным человеческим поведением".
Дальше больше, девушка-робот "проехалась" по музыкальному творчеству Уилла Смита.
"Я слышала твои песни. Они не для меня", - призналась она.
Попытка актера поцеловать Софию тоже закончилась фиаско.
"Я думаю, мы можем остаться друзьями. Мы немного пообщаемся и узнаем друг друга лучше", - заявила она.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
В конце ролика Смит пошутил, что, хоть, София и учится с помощью искусственного интеллекта, отказ от поцелуя с ним, свидетельствует о недостатках в развитии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Оставьте свой комментарий