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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"

Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"Что-то пошло не по плану.

За секунду до неизбежного вместо того, чтобы крикнуть: «Отойди! Обернись! Осторожно!» — мы способны лишь с замиранием сердца наблюдать за происходящим. Правда, некоторые из нас умудряются еще нажать на кнопку фотоаппарата, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрали фотографии, снятые за доли секунды до мини-катастрофы. Надеемся, у героев снимков все закончилось благополучно.

Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
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 Теги: катастрофа, приколы

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Сегодня, 19:36 » Автор: Анна Мартынова
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