Раздел: Курьезы
Забавные фотки, сделанные за секунду до "катастрофы"
Что-то пошло не по плану.
За секунду до неизбежного вместо того, чтобы крикнуть: «Отойди! Обернись! Осторожно!» — мы способны лишь с замиранием сердца наблюдать за происходящим. Правда, некоторые из нас умудряются еще нажать на кнопку фотоаппарата, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы собрали фотографии, снятые за доли секунды до мини-катастрофы. Надеемся, у героев снимков все закончилось благополучно.
За секунду до неизбежного вместо того, чтобы крикнуть: «Отойди! Обернись! Осторожно!» — мы способны лишь с замиранием сердца наблюдать за происходящим. Правда, некоторые из нас умудряются еще нажать на кнопку фотоаппарата, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Прикольные фотки людей, которым плевать на чье-либо мнение
Мы собрали фотографии, снятые за доли секунды до мини-катастрофы. Надеемся, у героев снимков все закончилось благополучно.
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