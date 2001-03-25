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Раздел: Курьезы  
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Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмораЛайфхаки с нотками безумия.

Умение быстро реагировать в сложившихся обстоятельствах и принимать правильные решения всегда было на вес золота. Человек со смекалкой никогда не окажется в тупике. Сегодня мы собрали 17 комичных советов с нотками безумия, которые, тем не менее, отлично выручают в жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Вообще-то есть специальное приспособление, но зачем платить, если есть ложка!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


2. Вам кажется, что человек сидит и работает, но на самом деле это просто картинка, закрывающая стекло

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


3. Большому человеку нужен большой стакан!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


4. Комфорт и веселье!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


5. Теперь в три раза вместительней!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


6. Эта чашка - частная собственность!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


7. Жаль, что так нельзя сделать со сковородкой!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


8. Больше никаких комплексов!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


9. Мебель, которая растет вместе с тобой!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


10. Скажи нет спущенным брюкам!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


11. Штопор - вообще вещь бесполезная, то ли дело дрель или шуроповерт!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


12. Да что вы знаете о креативных головных уборах!?

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


13. Горячее масло больше не заставит меня плакать!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


14. В лучших традициях азиатской кухни!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


15. Если нет молотка для мяса, сгодится и обычный...

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


16. Теперь совсем другое дело!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора


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17. Наконец то она реально пригодилась!

Нелепые лайфхаки от людей со странным чувством юмора
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 Теги: лайфхаки, юмор

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Сегодня, 22:36 » Автор: Анна Мартынова
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