Раздел: Курьезы
Чудеса медицины: в России пациенту поставили капельницу с мухой
Вот это лечение.
В одном из городов в Калининградской области (Россия) пациенту хирургии поставили капельницу, в которой плавала муха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
На ролике видно, как в физрастворе плавает что-то “лишнее”.
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Как муха оказалась в капельнице не сообщается.
В одном из городов в Калининградской области (Россия) пациенту хирургии поставили капельницу, в которой плавала муха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
На ролике видно, как в физрастворе плавает что-то “лишнее”.
Читайте также: В РФ стоматолог удалил пациенту 22 здоровых зуба
Как муха оказалась в капельнице не сообщается.
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