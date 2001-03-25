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Раздел: Курьезы  
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Чудеса медицины: в России пациенту поставили капельницу с мухой

Чудеса медицины: в России пациенту поставили капельницу с мухойВот это лечение.

В одном из городов в Калининградской области (Россия) пациенту хирургии поставили капельницу, в которой плавала муха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

На ролике видно, как в физрастворе плавает что-то “лишнее”.

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Как муха оказалась в капельнице не сообщается.

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 Теги: пациент, муха

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Сегодня, 17:47 » Автор: Анна Мартынова
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