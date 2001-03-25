Раздел: Курьезы
Сеть насмешило нелепое заявление спикера российского МИД
Захарова ответила на заявление Нойерт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" позволила себе весьма не дипломатическое высказывание в сторону своей американской коллеги Хизер Нойерт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео с ее заявлением распространили в сети.
Так, на вопрос ведущего о том, как она относится к словам Нойерт о том, что "Россия - это чудовище из морских глубин", Захарова ответила:
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"Что я могу сказать? Кто так обзывается - сам так называется!".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" позволила себе весьма не дипломатическое высказывание в сторону своей американской коллеги Хизер Нойерт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео с ее заявлением распространили в сети.
Так, на вопрос ведущего о том, как она относится к словам Нойерт о том, что "Россия - это чудовище из морских глубин", Захарова ответила:
Читайте также: Сеть насмешило фото «многоликого» Путина
"Что я могу сказать? Кто так обзывается - сам так называется!".
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