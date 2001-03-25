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Раздел: Курьезы  
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Захарова знатно оконфузилась с обвинениями британцев в связи с Гитлером

Захарова знатно оконфузилась с обвинениями британцев в связи с ГитлеромЗахарова решила закрыть глаза на исторические факты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оконфузилась с вопросом по истории, который адресовала главе МИД Британии Борису Джонсону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Данную неосторожную фразу моментально подхватили в социальных сетях, высмеяв Захарову.

Официальный представитель МИД РФ спросила у главы британского внешнеполитического ведомства: "что британские лорды делали в гостях у Гитлера?". При этом Захарова совсем позабыла о факте визита министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в ноябре 1940 года в Германию, когда Вторая мировая война уже началась.

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"Мария Захарова спросила у главы МИД Британии, что британские лорды делали в гостях у Гитлера".P.S. Так вот же лорд Молотов в гостях у Гитлера!P.P.S. Визит Молотова был 12-14-го ноября 1940-года. Британские лорды, тогда, уже воевали с Гитлером уже больше 14-ти месяцев", - написал в своем FacebookАльберт Сафиулин.

Захарова знатно оконфузилась с обвинениями британцев в связи с Гитлером
Захарова знатно оконфузилась с обвинениями британцев в связи с Гитлером


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 Теги: Захарова, Гитлер

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Сегодня, 14:07 » Автор: Анна Мартынова
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