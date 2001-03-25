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Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018

Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018Окна заброшенного здания "украсили" бутафорскими растяжками.

В Калининграде на пути гостевого маршрута ФИФА со стадиона, расположенного на пустыре, к центру города на месте выбитых окон заброшенного завода появились бутафорские растяжки в стиле "прованс", которые совсем не гармонируют с немецкой промышленной архитектурой конца XIX века, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

На баннерах изображены розовые оконные рамы и даже горшки с цветами. На фоне нетронутого ветхого фасада это выглядит неубедительно.

При этом фэйковые окна появились лишь на той стороне здания, которую видно с эстакады. На внутренней стороне ничего не завешивали.

Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018
Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018

Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018


"Красиво. Шучу. У собственника были планы на восстановление другого цеха, который находится в более аварийном состоянии и меньше по площади. До варочного бы постепенно дело дошло. Но [городская] администрация принудила их за свой счет сделать этот потемкинский трэш. Ради ЧМ", - цитирует sports.ru калининградского краеведа и урбаниста Евгений Мосиенко.

В администрации города сказали, что не имеют к появлению окон никакого отношения.

Собственник отказался комментировать установку бутафорских окон. "Если так сделали, значит, так надо. Не первый раз вызванивают и задают такой вопрос. Сделали, значит, сделали", – заявили в приемной, отказавшись соединять с директором.

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Такие позорные приемы вызвали соответствующий отклик у болельщиков.

Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018
Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018
Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018
Соцсети посмеялись над «фальшивой» подготовкой России к ЧМ-2018
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 Теги: ЧМ-2018, Россия

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Сегодня, 15:19 » Автор: Анна Мартынова
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