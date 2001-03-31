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Раздел: Курьезы  
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День Дурака: лучшие идеи розыгрышей на 1 апреля

День Дурака: лучшие идеи розыгрышей на 1 апреля1 апреля отмечается День дурака.

В этот день принято разыгрывать родных и друзей. Можно даже просто подшутить над окружающими вас людьми. Также есть версия, что изначально 1 апреля праздновался как день весеннего равноденствия, передает Хронка.инфо со ссылкой на informator.ua.

Мы подобрали для Вас ТОП идей для розыгрышей в День дурака.

РОЗЫГРЫШИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Позвоните своему приятелю. Вежливым голосом «робота» скажите:

«Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три…»

***

Звоните и говорите:

— Ха-ха, а я знаю, что у вас наркотики хранятся, я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривен сегодня в 19:30, туда и туда.

— Но… у нас нету никаких…

— Да ладно вам отмазываться… я вас предупредил(а)!

***

31 марта дожидаешься ночи и в 00:01 звонишь тем, кого хочешь поздравить с первым апреля:

«Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает вам спокойной ночи!»

А для достижения лучшего эффекта повторяешь звонок еще пару раз.

***

Можно позвонить знакомым или незнакомым людям и узнав, что у них есть горячая вода, напрашиваться помыться всей семьей вместе с кошкой, котятами и тараканами. Можно напроситься носки постирать, футбол посмотреть, переночевать, пожить недельку. Если вы незамужняя девушка, можно позвонить кому-то из родственников и сказать, что тебе негде жить, потому что тебя, беременную, мама из дому выгнала.

РОЗЫГРЫШИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

В аудитории, где будет лекция, поставить небольшую коробку на высокое (выше человеческого роста) место, например, на шкаф. В коробке должен быть открывающийся верх и не должно быть дна. Снаружи наклеить яркую, издалека заметную надпись — например, СЕКС, ПРЕЗЕРВАТИВЫ и заполнить коробку конфетти. Преподаватель входит в аудиторию, видит коробку с вызывающим названием и что делает? Конечно же, снимает ее со шкафа. А коробка-то без дна. Результат понятен. Пойдет и в офисе и в общежитии.

***

Если в комнате вашего коллеги или соседа по общежитию. Дверь открывается наружу, то возможен такой розыгрыш. Нужно соединить все возможные предметы: книги, ручки, легкие предметы мебели. «Жертва» открывает дверь и все предметы улетают со своих мест. Полный разгром. Единственная сложность — выйти из комнаты, подцепив нитки к ручке и не потревожив предметы.

***

Взять длинную веревку и найти небольшой отдельно стоящий дом. Проходящего мимо человека попросить под любым предлогом подержать конец веревки. С другим концом веревки отправиться вокруг дома и, обойдя почти полностью, попросить другого человека подержать уже этот конец веревки. Веревку попросить сильно натянуть и уйти.

***

В обычную пустую упаковку от порошка необходимо положить пакетик. В него насыпать сухое детское питание, кокосовую стружку – в общем, любую еду, напоминающую по цвету и консистенции порошок. В подходящий момент достаете коробку, ложку и любуетесь реакцией окружающих.

***

Подложите в чью-нибудь обувь ваты или газет, тем самым, уменьшив ее на размер, а то и на два. Только не выдайте себя смехом, когда человек будет недоуменно разглядывать свою ногу и удивляться её внезапному росту.

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***

В школе или институте пустите по рядам записку, на которой написано «На лампочку надели носок». Эффект потрясающий, голову поднимет каждый. Правда, это, скорее всего, не понравится преподавателю.
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 Теги: розыгрыш, 1 апреля

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Сегодня, 11:40 » Автор: Анна Мартынова
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