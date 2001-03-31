Раздел: Курьезы
День Дурака: лучшие идеи розыгрышей на 1 апреля
1 апреля отмечается День дурака.
В этот день принято разыгрывать родных и друзей. Можно даже просто подшутить над окружающими вас людьми. Также есть версия, что изначально 1 апреля праздновался как день весеннего равноденствия, передает Хронка.инфо со ссылкой на informator.ua.
Мы подобрали для Вас ТОП идей для розыгрышей в День дурака.
РОЗЫГРЫШИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Позвоните своему приятелю. Вежливым голосом «робота» скажите:
«Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три…»
***
Звоните и говорите:
— Ха-ха, а я знаю, что у вас наркотики хранятся, я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривен сегодня в 19:30, туда и туда.
— Но… у нас нету никаких…
— Да ладно вам отмазываться… я вас предупредил(а)!
***
31 марта дожидаешься ночи и в 00:01 звонишь тем, кого хочешь поздравить с первым апреля:
«Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает вам спокойной ночи!»
А для достижения лучшего эффекта повторяешь звонок еще пару раз.
***
Можно позвонить знакомым или незнакомым людям и узнав, что у них есть горячая вода, напрашиваться помыться всей семьей вместе с кошкой, котятами и тараканами. Можно напроситься носки постирать, футбол посмотреть, переночевать, пожить недельку. Если вы незамужняя девушка, можно позвонить кому-то из родственников и сказать, что тебе негде жить, потому что тебя, беременную, мама из дому выгнала.
РОЗЫГРЫШИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ
В аудитории, где будет лекция, поставить небольшую коробку на высокое (выше человеческого роста) место, например, на шкаф. В коробке должен быть открывающийся верх и не должно быть дна. Снаружи наклеить яркую, издалека заметную надпись — например, СЕКС, ПРЕЗЕРВАТИВЫ и заполнить коробку конфетти. Преподаватель входит в аудиторию, видит коробку с вызывающим названием и что делает? Конечно же, снимает ее со шкафа. А коробка-то без дна. Результат понятен. Пойдет и в офисе и в общежитии.
***
Если в комнате вашего коллеги или соседа по общежитию. Дверь открывается наружу, то возможен такой розыгрыш. Нужно соединить все возможные предметы: книги, ручки, легкие предметы мебели. «Жертва» открывает дверь и все предметы улетают со своих мест. Полный разгром. Единственная сложность — выйти из комнаты, подцепив нитки к ручке и не потревожив предметы.
***
Взять длинную веревку и найти небольшой отдельно стоящий дом. Проходящего мимо человека попросить под любым предлогом подержать конец веревки. С другим концом веревки отправиться вокруг дома и, обойдя почти полностью, попросить другого человека подержать уже этот конец веревки. Веревку попросить сильно натянуть и уйти.
***
В обычную пустую упаковку от порошка необходимо положить пакетик. В него насыпать сухое детское питание, кокосовую стружку – в общем, любую еду, напоминающую по цвету и консистенции порошок. В подходящий момент достаете коробку, ложку и любуетесь реакцией окружающих.
***
Подложите в чью-нибудь обувь ваты или газет, тем самым, уменьшив ее на размер, а то и на два. Только не выдайте себя смехом, когда человек будет недоуменно разглядывать свою ногу и удивляться её внезапному росту.
Читайте также: Розыгрыши, которые развеселят ваших коллег в "День дурака"
***
В школе или институте пустите по рядам записку, на которой написано «На лампочку надели носок». Эффект потрясающий, голову поднимет каждый. Правда, это, скорее всего, не понравится преподавателю.
В этот день принято разыгрывать родных и друзей. Можно даже просто подшутить над окружающими вас людьми. Также есть версия, что изначально 1 апреля праздновался как день весеннего равноденствия, передает Хронка.инфо со ссылкой на informator.ua.
Мы подобрали для Вас ТОП идей для розыгрышей в День дурака.
РОЗЫГРЫШИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Позвоните своему приятелю. Вежливым голосом «робота» скажите:
«Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три…»
***
Звоните и говорите:
— Ха-ха, а я знаю, что у вас наркотики хранятся, я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривен сегодня в 19:30, туда и туда.
— Но… у нас нету никаких…
— Да ладно вам отмазываться… я вас предупредил(а)!
***
31 марта дожидаешься ночи и в 00:01 звонишь тем, кого хочешь поздравить с первым апреля:
«Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает вам спокойной ночи!»
А для достижения лучшего эффекта повторяешь звонок еще пару раз.
***
Можно позвонить знакомым или незнакомым людям и узнав, что у них есть горячая вода, напрашиваться помыться всей семьей вместе с кошкой, котятами и тараканами. Можно напроситься носки постирать, футбол посмотреть, переночевать, пожить недельку. Если вы незамужняя девушка, можно позвонить кому-то из родственников и сказать, что тебе негде жить, потому что тебя, беременную, мама из дому выгнала.
РОЗЫГРЫШИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ
В аудитории, где будет лекция, поставить небольшую коробку на высокое (выше человеческого роста) место, например, на шкаф. В коробке должен быть открывающийся верх и не должно быть дна. Снаружи наклеить яркую, издалека заметную надпись — например, СЕКС, ПРЕЗЕРВАТИВЫ и заполнить коробку конфетти. Преподаватель входит в аудиторию, видит коробку с вызывающим названием и что делает? Конечно же, снимает ее со шкафа. А коробка-то без дна. Результат понятен. Пойдет и в офисе и в общежитии.
***
Если в комнате вашего коллеги или соседа по общежитию. Дверь открывается наружу, то возможен такой розыгрыш. Нужно соединить все возможные предметы: книги, ручки, легкие предметы мебели. «Жертва» открывает дверь и все предметы улетают со своих мест. Полный разгром. Единственная сложность — выйти из комнаты, подцепив нитки к ручке и не потревожив предметы.
***
Взять длинную веревку и найти небольшой отдельно стоящий дом. Проходящего мимо человека попросить под любым предлогом подержать конец веревки. С другим концом веревки отправиться вокруг дома и, обойдя почти полностью, попросить другого человека подержать уже этот конец веревки. Веревку попросить сильно натянуть и уйти.
***
В обычную пустую упаковку от порошка необходимо положить пакетик. В него насыпать сухое детское питание, кокосовую стружку – в общем, любую еду, напоминающую по цвету и консистенции порошок. В подходящий момент достаете коробку, ложку и любуетесь реакцией окружающих.
***
Подложите в чью-нибудь обувь ваты или газет, тем самым, уменьшив ее на размер, а то и на два. Только не выдайте себя смехом, когда человек будет недоуменно разглядывать свою ногу и удивляться её внезапному росту.
Читайте также: Розыгрыши, которые развеселят ваших коллег в "День дурака"
***
В школе или институте пустите по рядам записку, на которой написано «На лампочку надели носок». Эффект потрясающий, голову поднимет каждый. Правда, это, скорее всего, не понравится преподавателю.
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