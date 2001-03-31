Раздел: Курьезы
Король монтажа восхитил Сеть юмористическими роликами
Смешные работы Зака Кинга.
Звезда Instagram продолжает удивлять необычными роликами, в которых реальность ловко сочетается с вымыслом
Американский режиссер Зак Кинг приобрел широкую популярность в сети благодаря необычным вирусным роликам, главным героем которых является он сам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Главком».
Кинг известен как мастер «вайнов» - шестисекундных роликов, созданных в одноименном мобильном приложении Vine. В этом формате с 2013 года он снимает о самом себе необычные истории, щедро сдобренные спецэффектами.
Эти видео он публикует на своей странице в Instagram, на которую подписано уже более 21 млн. пользователей.
Сначала блогер монтировал ролики на MacBook, а потом отправился учиться на режиссера и монтажера в калифорнийское учебное заведение Biola University.
В 2008 году Кинг запустил собственный веб-сайт FinalCutKing.com, который получил название благодаря горячо любимой блогером программе Final Cut Pro. Он прославился после публикации видеоролика с необычными спецэффектами под названием Jedi Kittens Strike Back в 2011 году. Тогда ролик набрал более 13 млн. просмотров.
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Он также снялся в рекламе авиакомпании Turkish Airlines, посвященной правилам безопасности на борту самолета. В ролике Кинг наглядно демонстрирует правила безопасности на борту при помощи видеомонтажа. Он превращает ноутбук в лист бумаги, из схемы салона делает самолетик, а его футболка становится спасательным жилетом.
Звезда Instagram продолжает удивлять необычными роликами, в которых реальность ловко сочетается с вымыслом
Американский режиссер Зак Кинг приобрел широкую популярность в сети благодаря необычным вирусным роликам, главным героем которых является он сам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Главком».
Кинг известен как мастер «вайнов» - шестисекундных роликов, созданных в одноименном мобильном приложении Vine. В этом формате с 2013 года он снимает о самом себе необычные истории, щедро сдобренные спецэффектами.
Эти видео он публикует на своей странице в Instagram, на которую подписано уже более 21 млн. пользователей.
Сначала блогер монтировал ролики на MacBook, а потом отправился учиться на режиссера и монтажера в калифорнийское учебное заведение Biola University.
В 2008 году Кинг запустил собственный веб-сайт FinalCutKing.com, который получил название благодаря горячо любимой блогером программе Final Cut Pro. Он прославился после публикации видеоролика с необычными спецэффектами под названием Jedi Kittens Strike Back в 2011 году. Тогда ролик набрал более 13 млн. просмотров.
Читайте также: «Культурный шок»: водитель ровенской маршрутки восхитил Сеть
Он также снялся в рекламе авиакомпании Turkish Airlines, посвященной правилам безопасности на борту самолета. В ролике Кинг наглядно демонстрирует правила безопасности на борту при помощи видеомонтажа. Он превращает ноутбук в лист бумаги, из схемы салона делает самолетик, а его футболка становится спасательным жилетом.
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