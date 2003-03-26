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Раздел: Курьезы  
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Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов

Когда что-то пошло не так: подборка смешных проваловОни рассмешат и вас.

Безответственные работники встречаются в каждой сфере, и порой их безалаберность способна сильно удивить. Например, вы видели бургер с двойной булкой или знаете синоним к слову «бананы»? Предлагаем вам увидеть все собственными глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали 25 фотографий, которые рассмешат вас и подарят хорошее настроение на весь день.

1. Когда расставлял цифры и немного задумался

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


2. Во всех классах крючки закреплены именно в таком положении

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


3. И с какой стороны теперь открывать молоко?

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


4. Бургер для вегетарианцев

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


5. А этот — с двойной булочкой

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


6. Оказалось, что рисовать знаки не так просто

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


7. Еще одна попытка

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


8. Кусочек кресла застрял в стене

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


9. Благодаря этому дверному звонку найти нужную квартиру очень сложно

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


10. Когда были проигнорированы и слова, и указатели

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


«Верх».

11. Интересно, о чем думал тот, кто устанавливал эту дверь?

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


12. Когда забыл слово «бананы»

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


«Длинные желтые штуки».

13. Лишь бы это не увидели фанаты Пикачу

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


«Солнечный медведь».

14. Когда было 3 попытки и все мимо

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


15. Как-то так

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


16. По крайней мере один получился

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


17. В этом должен быть скрытый смысл

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


18. Понятие об аккуратности у всех разное

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


«Осторожно: хрупкое».

19. Любую проблему в этом мире можно решить с помощью клейкой ленты

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


20. Главное, что не забыли линию нарисовать, а то было бы очень заметно

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


21. В этом лифте вы никогда не найдете нужный этаж

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


22. Осознание своей ошибки привело к смирению и к потере перчатки

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


23. Дерево, которое не приемлет никаких ограничений

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


24. Человек, который устанавливал эти камеры, точно знал, что подглядывать нехорошо

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов


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25. Эту дверь даже немного жалко

Когда что-то пошло не так: подборка смешных провалов
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 Теги: приколы, провалы

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Сегодня, 20:40 » Автор: Анна Мартынова
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