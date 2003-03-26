Раздел: Курьезы
Потешные животные, которые любят выделяться
Они - сама непосредственность.
А вам приходилось видеть домашнего питомца в очень неестественном положении? Например, кота, которой может лежать идеально ровно и сливаться с окружением, или собаку, которая еще не определилась, хочет она полежать или постоять? Если вы не понимаете, о чем мы, советуем посмотреть на это собственными глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы собрали 25 фотографий, после которых вы задумаетесь: что вообще творится у этих хвостатых в голове?
А вам приходилось видеть домашнего питомца в очень неестественном положении? Например, кота, которой может лежать идеально ровно и сливаться с окружением, или собаку, которая еще не определилась, хочет она полежать или постоять? Если вы не понимаете, о чем мы, советуем посмотреть на это собственными глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Потешные животные, которые безумно похожи на знаменитостей
Мы собрали 25 фотографий, после которых вы задумаетесь: что вообще творится у этих хвостатых в голове?
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