Раздел: Курьезы
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Вот это сравнения.
На многих модных сайтах есть рубрика «Кому платье идет больше?», в которой читатели сравнивают одинаково одетых актрис, моделей или певиц и голосуют за ту, чей образ им нравится. А что если сравнивать звезд не друг с другом, а с безумно похожими на них животными, героями мультфильмов или неживыми предметами? Кому больше идет черно-белый наряд — Ким Кардашьян или касатке? Кто более стильный — Джастин Бибер в свободных джинсах или ребенок в сползших трусах? Давайте посмотрим, кто выглядит круче, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Нелепые провалы горе-дизайнеров и строителей "от бога"
На многих модных сайтах есть рубрика «Кому платье идет больше?», в которой читатели сравнивают одинаково одетых актрис, моделей или певиц и голосуют за ту, чей образ им нравится. А что если сравнивать звезд не друг с другом, а с безумно похожими на них животными, героями мультфильмов или неживыми предметами? Кому больше идет черно-белый наряд — Ким Кардашьян или касатке? Кто более стильный — Джастин Бибер в свободных джинсах или ребенок в сползших трусах? Давайте посмотрим, кто выглядит круче, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Нелепые провалы горе-дизайнеров и строителей "от бога"
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