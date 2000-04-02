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Раздел: Курьезы  
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Смешные провалы от горе-дизайнеров

Смешные провалы от горе-дизайнеровВот это сравнения.

На многих модных сайтах есть рубрика «Кому платье идет больше?», в которой читатели сравнивают одинаково одетых актрис, моделей или певиц и голосуют за ту, чей образ им нравится. А что если сравнивать звезд не друг с другом, а с безумно похожими на них животными, героями мультфильмов или неживыми предметами? Кому больше идет черно-белый наряд — Ким Кардашьян или касатке? Кто более стильный — Джастин Бибер в свободных джинсах или ребенок в сползших трусах? Давайте посмотрим, кто выглядит круче, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
Смешные провалы от горе-дизайнеров
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 Теги: провалы, дизайнеры

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Вчера, 23:35 » Автор: Анна Мартынова
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