Раздел: Курьезы
Британцев переполошило НЛО на Луне
У уфологов появилась новая тема для размышлений.
В юго-западной части Великобритании в городе Бристоле простые жители столкнулись с неопознанными объектами, которые летали на фоне Луны. Очевидцам удалось сфотографировать НЛО и сообщить об этом уфологам, передает Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Сообщается, что в пятницу, 30 марта, в Бристоле на улице Истон очевидец на фоне ночного неба рядом с луной увидел необычное свечение. 35-летний мужчина, который попросил не называть его имени, сказал, что он видел один гигантский НЛО, а также несколько других меньших объектов, которые передвигалась на большой скорости. «Я был свидетелем кораблей пришельцев прямо из моей квартиры в Истоне. Главный НЛО находился на расстоянии от других» — рассказывает очевидец.
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Уфологи предположили, что НЛО могло красть энергию Луны, чтобы иметь возможность передвигаться дальше. Стоит отметить, что ранее специалисты утверждали, что НЛО питаются солнечной энергией.
В юго-западной части Великобритании в городе Бристоле простые жители столкнулись с неопознанными объектами, которые летали на фоне Луны. Очевидцам удалось сфотографировать НЛО и сообщить об этом уфологам, передает Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Сообщается, что в пятницу, 30 марта, в Бристоле на улице Истон очевидец на фоне ночного неба рядом с луной увидел необычное свечение. 35-летний мужчина, который попросил не называть его имени, сказал, что он видел один гигантский НЛО, а также несколько других меньших объектов, которые передвигалась на большой скорости. «Я был свидетелем кораблей пришельцев прямо из моей квартиры в Истоне. Главный НЛО находился на расстоянии от других» — рассказывает очевидец.
Читайте также: На Луне обнаружили сенсационную находку
Уфологи предположили, что НЛО могло красть энергию Луны, чтобы иметь возможность передвигаться дальше. Стоит отметить, что ранее специалисты утверждали, что НЛО питаются солнечной энергией.
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2021
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