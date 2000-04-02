» » Британцев переполошило НЛО на Луне
Раздел: Курьезы  
0

Британцев переполошило НЛО на Луне

Британцев переполошило НЛО на ЛунеУ уфологов появилась новая тема для размышлений.

В юго-западной части Великобритании в городе Бристоле простые жители столкнулись с неопознанными объектами, которые летали на фоне Луны. Очевидцам удалось сфотографировать НЛО и сообщить об этом уфологам, передает Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Сообщается, что в пятницу, 30 марта, в Бристоле на улице Истон очевидец на фоне ночного неба рядом с луной увидел необычное свечение. 35-летний мужчина, который попросил не называть его имени, сказал, что он видел один гигантский НЛО, а также несколько других меньших объектов, которые передвигалась на большой скорости. «Я был свидетелем кораблей пришельцев прямо из моей квартиры в Истоне. Главный НЛО находился на расстоянии от других» — рассказывает очевидец.

Читайте также: На Луне обнаружили сенсационную находку

Уфологи предположили, что НЛО могло красть энергию Луны, чтобы иметь возможность передвигаться дальше. Стоит отметить, что ранее специалисты утверждали, что НЛО питаются солнечной энергией.

Британцев переполошило НЛО на Луне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НЛО, Луна

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:05 » Автор: Анна Мартынова
     2021
     0

Похожие новости по теме

Уфологов взбудоражило пролетающий мимо Луны НЛО Уфологов взбудоражило пролетающий мимо Луны НЛО

Видео набирает популярность.

Фантазеры увидели на Луне целое кладбище НЛО Фантазеры увидели на Луне целое кладбище НЛО

Спорную находку активно обсуждают.

Неунывающие уфологи нашли на Луне город инопланетян Неунывающие уфологи нашли на Луне город инопланетян

На кадрах со спутников NASA, специалисты увидели необычную посадочную полосу

На Луне обнаружили сенсационную находку На Луне обнаружили сенсационную находку

На Луне нашли древнюю пирамиду.

Уфолог обнаружил сенсационную находку на Луне Уфолог обнаружил сенсационную находку на Луне

На Луне найден вход в таинственное подземелье.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх