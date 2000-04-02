Раздел: Курьезы
Соцсети посмеялись над неудачным запуском российского беспилотника
Беспилотник летел криво.
В сети бурно и с шутками обсуждают испытательный запуск российского беспилотника, который западные эксперты прозвали не иначе, как смерть НАТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующим видео поделились на странице "Роисся 24" в Facebook.
На кадрах видно, как запущенный беспилотник летит довольно неуверенно, зачастую сходя с намеченного курса.
Виляния аппарата оказались настолько заметны, что пользователи тут же стали подшучивать по поводу уникальности нового изобретения.
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"Вечно эта проклятая кривизна земли создателями забывается", "С непредсказуемой траекторией...Не наврали)))", "Только эта кривизна и спасает НАТО от военно-космических сил РФ, бессмысленных и беспощадных", "В момент падения на видео по всей территории Америки белки свалились с деревьев. Совпадение? Не думаю. Только так победим", - комментируют пользователи.
В сети бурно и с шутками обсуждают испытательный запуск российского беспилотника, который западные эксперты прозвали не иначе, как смерть НАТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующим видео поделились на странице "Роисся 24" в Facebook.
На кадрах видно, как запущенный беспилотник летит довольно неуверенно, зачастую сходя с намеченного курса.
Виляния аппарата оказались настолько заметны, что пользователи тут же стали подшучивать по поводу уникальности нового изобретения.
Читайте также: Соцсети посмеялись над киевской «Новой Англией»
"Вечно эта проклятая кривизна земли создателями забывается", "С непредсказуемой траекторией...Не наврали)))", "Только эта кривизна и спасает НАТО от военно-космических сил РФ, бессмысленных и беспощадных", "В момент падения на видео по всей территории Америки белки свалились с деревьев. Совпадение? Не думаю. Только так победим", - комментируют пользователи.
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