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Раздел: Курьезы  
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Соцсети посмеялись над неудачным запуском российского беспилотника

Соцсети посмеялись над неудачным запуском российского беспилотникаБеспилотник летел криво.

В сети бурно и с шутками обсуждают испытательный запуск российского беспилотника, который западные эксперты прозвали не иначе, как смерть НАТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующим видео поделились на странице "Роисся 24" в Facebook.

На кадрах видно, как запущенный беспилотник летит довольно неуверенно, зачастую сходя с намеченного курса.

Виляния аппарата оказались настолько заметны, что пользователи тут же стали подшучивать по поводу уникальности нового изобретения.

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"Вечно эта проклятая кривизна земли создателями забывается", "С непредсказуемой траекторией...Не наврали)))", "Только эта кривизна и спасает НАТО от военно-космических сил РФ, бессмысленных и беспощадных", "В момент падения на видео по всей территории Америки белки свалились с деревьев. Совпадение? Не думаю. Только так победим", - комментируют пользователи.

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 Теги: беспилотник, прикол

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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