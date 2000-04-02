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Раздел: Курьезы  
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Романтик: четырехлетний чеченец угнал машину ради "возлюбленной"

Романтик: четырехлетний чеченец угнал машину ради "возлюбленной"Мальчик не впервые сидит за рулем.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку угона автомобиля маленьким мальчиком. Известно, что инцидент произошёл в Чеченской республики, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

На кадрах видно, как мальчик и девочка, чей возраст сложно оценить, спешат к припаркованной «Волге».

Очевидно будущий мужчина решил впечатлить свою возлюбленную и прокатить ее с ветерком.

В тот момент, когда ему удается забраться внутрь авто, к машине подбежали местные жители. Они пытались открыть дверь отечественного автомобиля, но, вероятно, мальчик сидел за рулем не в первый раз и знал, как блокировать двери.

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Ему удалось отъехать на несколько метров, когда взрослым все же удалось его остановить. Подзатыльников от своих родственников юному гонщину избежать не удалось.
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 Теги: романтик, ребенок

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Сегодня, 13:33 » Автор: Анна Мартынова
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