Раздел: Курьезы
Романтик: четырехлетний чеченец угнал машину ради "возлюбленной"
Мальчик не впервые сидит за рулем.
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку угона автомобиля маленьким мальчиком. Известно, что инцидент произошёл в Чеченской республики, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
На кадрах видно, как мальчик и девочка, чей возраст сложно оценить, спешат к припаркованной «Волге».
Очевидно будущий мужчина решил впечатлить свою возлюбленную и прокатить ее с ветерком.
В тот момент, когда ему удается забраться внутрь авто, к машине подбежали местные жители. Они пытались открыть дверь отечественного автомобиля, но, вероятно, мальчик сидел за рулем не в первый раз и знал, как блокировать двери.
Читайте также: В Киеве мужчина «устроился на работу» таксистом и угнал машину
Ему удалось отъехать на несколько метров, когда взрослым все же удалось его остановить. Подзатыльников от своих родственников юному гонщину избежать не удалось.
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку угона автомобиля маленьким мальчиком. Известно, что инцидент произошёл в Чеченской республики, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
На кадрах видно, как мальчик и девочка, чей возраст сложно оценить, спешат к припаркованной «Волге».
Очевидно будущий мужчина решил впечатлить свою возлюбленную и прокатить ее с ветерком.
В тот момент, когда ему удается забраться внутрь авто, к машине подбежали местные жители. Они пытались открыть дверь отечественного автомобиля, но, вероятно, мальчик сидел за рулем не в первый раз и знал, как блокировать двери.
Читайте также: В Киеве мужчина «устроился на работу» таксистом и угнал машину
Ему удалось отъехать на несколько метров, когда взрослым все же удалось его остановить. Подзатыльников от своих родственников юному гонщину избежать не удалось.
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