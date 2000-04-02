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Раздел: Курьезы  
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В Индии обезьяна оригинально отомстила хамовитому парню

В Индии обезьяна оригинально отомстила хамовитому парню Наглый парень поплатился.

Курьезный инцидент произошел в Индии в городе Шимла, на севере страны. Один из юношей остановился и показал сидящему на улице павиану средний палец. Оскорбленное неприличным жестом животное подбежало к нему, запрыгнуло на своего обидчика и повалило его на землю. Затем примат спокойно вернулся на свое прежнее место, а молодой человек встал, отряхнулся и продолжил свой путь. Получил ли юноша какие-либо травмы в результате нападения обезьяны, не известно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

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Отметим, что индийские обезьяны славятся своим агрессивным поведением. Они бродят по улицам и грабят зазевавшихся прохожих и туристов.

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 Теги: обезьяна, хам

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Сегодня, 15:21 » Автор: Анна Мартынова
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