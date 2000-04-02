Раздел: Курьезы
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
У лисицы уже 2 млн фанатов.
Я Джессика Кокер, владелец лиса по кличке Джунипер, двухлетней домашней лисицы, у которой более 2 миллионов фанатов на Instagram. Мы живем во Флориде Панхандле с собакой-маламутом по имени Муз, лисом по имени Рис, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Уход за животными всегда был моей страстью, и я работаю, чтобы открыть свой приют для спасения нуждающихся животных - пишет хозяйка самого счастливого лиса в мире.
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Я Джессика Кокер, владелец лиса по кличке Джунипер, двухлетней домашней лисицы, у которой более 2 миллионов фанатов на Instagram. Мы живем во Флориде Панхандле с собакой-маламутом по имени Муз, лисом по имени Рис, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Уход за животными всегда был моей страстью, и я работаю, чтобы открыть свой приют для спасения нуждающихся животных - пишет хозяйка самого счастливого лиса в мире.
Читайте также: Белоснежная лисичка покорила сердца интернет-пользователей. Фото
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