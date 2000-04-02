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Раздел: Курьезы  
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Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram

Жизнерадостная лисица покорила пользователей InstagramУ лисицы уже 2 млн фанатов.

Я Джессика Кокер, владелец лиса по кличке Джунипер, двухлетней домашней лисицы, у которой более 2 миллионов фанатов на Instagram. Мы живем во Флориде Панхандле с собакой-маламутом по имени Муз, лисом по имени Рис, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Уход за животными всегда был моей страстью, и я работаю, чтобы открыть свой приют для спасения нуждающихся животных - пишет хозяйка самого счастливого лиса в мире.

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Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
Жизнерадостная лисица покорила пользователей Instagram
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 Теги: лисица, Instagram

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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