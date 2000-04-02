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Раздел: Курьезы  
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Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением

Забавные твиты от людей со слишком бурным воображениемУ них отличное чувство юмора.

Есть такой феномен — прескевю: когда мы не можем вспомнить что-то хорошо нам знакомое. Каждый хоть раз забывал чье-то имя, название блюда или улицы, не понимая, почему мозг его подвел, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Есть и другие феномены и особенности мозга, с которыми сталкиваются многие из нас: противоречивость мыслей и действий, какие-то странные внутренние диалоги, всплывающие в самый неподходящий момент. Если у вас бывают такие моменты, знайте — вы не одиноки.

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Мы собрали твиты, которые доказывают, что наш мозг живет своей собственной жизнью и порой совершенно не поддается контролю.

Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением
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 Теги: твиты, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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