Забавные твиты от людей со слишком бурным воображением

У них отличное чувство юмора.



Есть такой феномен — прескевю: когда мы не можем вспомнить что-то хорошо нам знакомое. Каждый хоть раз забывал чье-то имя, название блюда или улицы, не понимая, почему мозг его подвел, передает



Есть и другие феномены и особенности мозга, с которыми сталкиваются многие из нас: противоречивость мыслей и действий, какие-то странные внутренние диалоги, всплывающие в самый неподходящий момент. Если у вас бывают такие моменты, знайте — вы не одиноки.



Читайте также: Забавные твиты о человеческих слабостях



Мы собрали твиты, которые доказывают, что наш мозг живет своей собственной жизнью и порой совершенно не поддается контролю.



























Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Есть такой феномен — прескевю: когда мы не можем вспомнить что-то хорошо нам знакомое. Каждый хоть раз забывал чье-то имя, название блюда или улицы, не понимая, почему мозг его подвел, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Есть и другие феномены и особенности мозга, с которыми сталкиваются многие из нас: противоречивость мыслей и действий, какие-то странные внутренние диалоги, всплывающие в самый неподходящий момент. Если у вас бывают такие моменты, знайте — вы не одиноки.Мы собрали твиты, которые доказывают, что наш мозг живет своей собственной жизнью и порой совершенно не поддается контролю.



