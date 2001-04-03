Раздел: Курьезы
Трамп, пинающий Путина, стал героем карикатуры
Карикатура украсила обложку New York Post.
Известная американская газета New York Post разместила на обложке одного из своих выпусков президента США Дональда Трампа и его российского коллегу Владимира Путина в необычном ракурсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Американцы сделали карикатуру по случаю высылки дипломатов. Главная статья номера была посвящена высылке 60 российских дипломатов и закрытию генконсульства РФ в Сиэтле.
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Так, на обложке номера за 27 марта американцы показывают, как Дональд Трамп "дает пинок" Владимиру Путину.
Известная американская газета New York Post разместила на обложке одного из своих выпусков президента США Дональда Трампа и его российского коллегу Владимира Путина в необычном ракурсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Американцы сделали карикатуру по случаю высылки дипломатов. Главная статья номера была посвящена высылке 60 российских дипломатов и закрытию генконсульства РФ в Сиэтле.
Читайте также: Спрятавшийся от Терезы Мэй Путин стал "героем" карикатуры
Так, на обложке номера за 27 марта американцы показывают, как Дональд Трамп "дает пинок" Владимиру Путину.
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