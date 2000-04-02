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Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой

Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатуройРабота Сергея Елкина.

Российский карикатурист Сергей Елкин представил, как могло бы выглядеть приглашение Дональда Трампа Владимиру Путину встретиться в Белом доме, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Свое видение он показал в карикатуре на Facebook.

– Владимир, приезжай. Я покажу тебе свой навальный кабинет!, – так Елкин подписал свой рисунок.

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Как известно, кабинет президента США имеет овальную форму и Елкин воспользовался игрой слов.

Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой
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 Теги: Путин, Трамп

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Сегодня, 15:32 » Автор: Анна Мартынова
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