Раздел: Курьезы
Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой
Работа Сергея Елкина.
Российский карикатурист Сергей Елкин представил, как могло бы выглядеть приглашение Дональда Трампа Владимиру Путину встретиться в Белом доме, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Свое видение он показал в карикатуре на Facebook.
– Владимир, приезжай. Я покажу тебе свой навальный кабинет!, – так Елкин подписал свой рисунок.
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Как известно, кабинет президента США имеет овальную форму и Елкин воспользовался игрой слов.
Российский карикатурист Сергей Елкин представил, как могло бы выглядеть приглашение Дональда Трампа Владимиру Путину встретиться в Белом доме, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Свое видение он показал в карикатуре на Facebook.
– Владимир, приезжай. Я покажу тебе свой навальный кабинет!, – так Елкин подписал свой рисунок.
Читайте также: Ядреные угрозы Путина высмеяли меткой карикатурой
Как известно, кабинет президента США имеет овальную форму и Елкин воспользовался игрой слов.
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