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Раздел: Курьезы  
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Женская логика в подборке ироничных твитов

Женская логика в подборке ироничных твитовОх уж эти женщины.

Говорят, бог создал женщин без чувства юмора, чтобы они любили мужчин, а не смеялись над ними. Но мы думаем, что одно другому не помеха, и вот тому доказательства, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрали для вас свежую порцию женских шуточек, приправленных острым соусом иронии и сарказма.

Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов
Женская логика в подборке ироничных твитов

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 Теги: логика, твиты

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Сегодня, 18:36 » Автор: Анна Мартынова
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