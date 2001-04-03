Раздел: Курьезы
Женская логика в подборке ироничных твитов
Ох уж эти женщины.
Говорят, бог создал женщин без чувства юмора, чтобы они любили мужчин, а не смеялись над ними. Но мы думаем, что одно другому не помеха, и вот тому доказательства, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы собрали для вас свежую порцию женских шуточек, приправленных острым соусом иронии и сарказма.
Говорят, бог создал женщин без чувства юмора, чтобы они любили мужчин, а не смеялись над ними. Но мы думаем, что одно другому не помеха, и вот тому доказательства, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Мы собрали для вас свежую порцию женских шуточек, приправленных острым соусом иронии и сарказма.
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