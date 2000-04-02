Раздел: Курьезы
Самые забавные комментарии с просторов Интернета
Пять минут отличного настроения.
Оставить остроумный комментарий — это целое искусство, которым обладают лишь люди с искрометным чувством юмора. Благодаря их виртуальным комедиантам мы и составляем такие подборки, которые могут привнести даже в заурядный день капельку хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы подготовили для вас пост, который доказывает, что в любой момент что-то может пойти не так, особенно когда за дело берется профессиональный комментатор.
Оставить остроумный комментарий — это целое искусство, которым обладают лишь люди с искрометным чувством юмора. Благодаря их виртуальным комедиантам мы и составляем такие подборки, которые могут привнести даже в заурядный день капельку хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Позитивные и смешные комиксы с просторов интернета
Мы подготовили для вас пост, который доказывает, что в любой момент что-то может пойти не так, особенно когда за дело берется профессиональный комментатор.
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