Раздел: Курьезы
Семь самых нелепых в истории угонов автомобилей
Получилось непредсказуемо.
У них были отмычки, инструменты для отключения сигнализации, четыре маски на троих, поддельные документы и без счета идей о том, как можно было это провернуть. Когда все было готово, угон проходил идеально. Если бы не случилось это. Примерно так должна была бы начинаться каждая из этих криминальных историй. Итак, самые нелепые угоны, за которые можно смело давать премию Дарвина, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Короткая память
В прошлом году в мае грабитель пришел в салон Auto Boulevard в городе Сан-Антонио, штат Техас. Он утверждал, что присмотрелся к новой машине, после тест-драйва Infiniti G37. Пока менеджер искал потенциальному клиенту дополнительные варианты, преступник прыгнул в Infiniti и уехал. И все бы прошло как по маслу, если бы автоугонщик не попал на все камеры, а за одно не оставил менеджеру свой реальный паспорт.
2. Малыш на драйве
Всякий автомобилист знает, что абсолютное большинство преступников, в жизни не возьмётся за угон машины с ярко выраженными особенностями дизайна. Например, росписью кузова. Но только не в этом случае. Потому как бандинты решили украсть Japspeed JZ1 Impreza подготовленный специально для дрифта. У машины был микроскопический клиренс и весь кузов в росписях. Более того, угнали машину прямо с выставки. Нашли преступников полицейские уже через несколько часов.
3. Прием на 10 очков
Однажды Эрик МакФолл выиграл роскошный Chevrolet El Camino от 1975 года производства. Машину тут же попытались украсть. Причем четыре раза подряд. Наконец Эрику все это надоело, и бывший борец стал буквально караулить вора. Ждать пришлось не долго. Закончилось все тем, что Эрик провел бандиту болевой прием на руку. На крики угонщика сбежалась вся округа вместе с полицейскими.
4. Лучший угон в мире
В Северной Америке на разные гуляния машины часто превращают в подвижные плоты. Один такой решил угнать какой-то умник на День независимости. Нашли пропажу уже через несколько часов. Не самую быструю машину и не самую незаметную этот воришка попытался сдать на металлолом.
5. Сесть в тюрьму за 60 секунд
Ровно 12 лет назад команда угонщиков придумала действительно гениальный план угона новенького Ford GT прямиком из автосалона. Учтено в плане было все. Кроме недостаточного наличия опыта вождения. Даже не выехав из салона, бандиты разбили машину вдребезги, не справившись с этим мощным жеребцом.
6. Дерзкий угон
Полицейский остановил машину в розыске. Преступник не стал сопротивляться и сдался, однако прежде, чем на его руках захлопнулись браслеты, он неожиданно прыгнул в полицейскую Crown Victoria и не смог ухать. Потому, как машина была без ключей.
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7. Молодёжь уже не та
У одного счастливого обладателя Corvette в США попытались угнать. Водитель получил извещение о том, что машину открыли. Когда он спустился в гараж, то чуть не умер от смеха. Молодой угонщик не знал, как пользоваться механической коробкой передач.
У них были отмычки, инструменты для отключения сигнализации, четыре маски на троих, поддельные документы и без счета идей о том, как можно было это провернуть. Когда все было готово, угон проходил идеально. Если бы не случилось это. Примерно так должна была бы начинаться каждая из этих криминальных историй. Итак, самые нелепые угоны, за которые можно смело давать премию Дарвина, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Короткая память
В прошлом году в мае грабитель пришел в салон Auto Boulevard в городе Сан-Антонио, штат Техас. Он утверждал, что присмотрелся к новой машине, после тест-драйва Infiniti G37. Пока менеджер искал потенциальному клиенту дополнительные варианты, преступник прыгнул в Infiniti и уехал. И все бы прошло как по маслу, если бы автоугонщик не попал на все камеры, а за одно не оставил менеджеру свой реальный паспорт.
2. Малыш на драйве
Всякий автомобилист знает, что абсолютное большинство преступников, в жизни не возьмётся за угон машины с ярко выраженными особенностями дизайна. Например, росписью кузова. Но только не в этом случае. Потому как бандинты решили украсть Japspeed JZ1 Impreza подготовленный специально для дрифта. У машины был микроскопический клиренс и весь кузов в росписях. Более того, угнали машину прямо с выставки. Нашли преступников полицейские уже через несколько часов.
3. Прием на 10 очков
Однажды Эрик МакФолл выиграл роскошный Chevrolet El Camino от 1975 года производства. Машину тут же попытались украсть. Причем четыре раза подряд. Наконец Эрику все это надоело, и бывший борец стал буквально караулить вора. Ждать пришлось не долго. Закончилось все тем, что Эрик провел бандиту болевой прием на руку. На крики угонщика сбежалась вся округа вместе с полицейскими.
4. Лучший угон в мире
В Северной Америке на разные гуляния машины часто превращают в подвижные плоты. Один такой решил угнать какой-то умник на День независимости. Нашли пропажу уже через несколько часов. Не самую быструю машину и не самую незаметную этот воришка попытался сдать на металлолом.
5. Сесть в тюрьму за 60 секунд
Ровно 12 лет назад команда угонщиков придумала действительно гениальный план угона новенького Ford GT прямиком из автосалона. Учтено в плане было все. Кроме недостаточного наличия опыта вождения. Даже не выехав из салона, бандиты разбили машину вдребезги, не справившись с этим мощным жеребцом.
6. Дерзкий угон
Полицейский остановил машину в розыске. Преступник не стал сопротивляться и сдался, однако прежде, чем на его руках захлопнулись браслеты, он неожиданно прыгнул в полицейскую Crown Victoria и не смог ухать. Потому, как машина была без ключей.
Читайте также: Свежая подборка самых нелепых нарядов на подиумах
7. Молодёжь уже не та
У одного счастливого обладателя Corvette в США попытались угнать. Водитель получил извещение о том, что машину открыли. Когда он спустился в гараж, то чуть не умер от смеха. Молодой угонщик не знал, как пользоваться механической коробкой передач.
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