Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, живущих по своим правилам
Окружающие их не волнуют.
Многих из нас с детства учили считаться с общественным мнением: как вести себя, что надевать, куда ходить. Но попадаются и такие личности, которым абсолютно наплевать на общественное мнение. О них сегодня и пойдет речь в сегодняшнем юмористическом обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Многих из нас с детства учили считаться с общественным мнением: как вести себя, что надевать, куда ходить. Но попадаются и такие личности, которым абсолютно наплевать на общественное мнение. О них сегодня и пойдет речь в сегодняшнем юмористическом обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Прикольные фотки людей, пойманных «на горячем»
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