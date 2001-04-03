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Раздел: Курьезы  
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Брови-бантики: Instagram захватил новый нелепый тренд

Брови-бантики: Instagram захватил новый нелепый трендЧистое безумие.

Благодаря Instagram, за последние несколько месяцев мир узнал о бровях-перьях, бровях-косах, драгоценных бровях и бровях “рыбий хвост”, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.

Хотим познакомить вас с еще одним безумным трендом, который появился совсем недавно – это брови-банты.

Придумала эту тенденцию визажист Лизетт Шеффлер, которая признается, что просто одержима бровями.

Я всегда слежу за очередной новинкой, которая выстрелит в Instagram и станет популярным трендом. Однажды я подумала, почему бы мне не создать собственный тренд – и придумала!” – говорит Лизетт.

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Конечно, такой образ вряд ли подойдет для повседневной жизни, но для вечеринки, дня рождения или другого тематического мероприятия этот вариант очень даже хорош. Можете посмотреть, как это выглядит у тех, кто попытался повторить.

Брови-бантики: Instagram захватил новый нелепый тренд
Брови-бантики: Instagram захватил новый нелепый тренд

Брови-бантики: Instagram захватил новый нелепый тренд
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 Теги: Instagram, брови

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Сегодня, 17:34 » Автор: Анна Мартынова
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