Раздел: Курьезы
Брови-бантики: Instagram захватил новый нелепый тренд
Чистое безумие.
Благодаря Instagram, за последние несколько месяцев мир узнал о бровях-перьях, бровях-косах, драгоценных бровях и бровях “рыбий хвост”, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.
Хотим познакомить вас с еще одним безумным трендом, который появился совсем недавно – это брови-банты.
Придумала эту тенденцию визажист Лизетт Шеффлер, которая признается, что просто одержима бровями.
Я всегда слежу за очередной новинкой, которая выстрелит в Instagram и станет популярным трендом. Однажды я подумала, почему бы мне не создать собственный тренд – и придумала!” – говорит Лизетт.
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Конечно, такой образ вряд ли подойдет для повседневной жизни, но для вечеринки, дня рождения или другого тематического мероприятия этот вариант очень даже хорош. Можете посмотреть, как это выглядит у тех, кто попытался повторить.
Благодаря Instagram, за последние несколько месяцев мир узнал о бровях-перьях, бровях-косах, драгоценных бровях и бровях “рыбий хвост”, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.
Хотим познакомить вас с еще одним безумным трендом, который появился совсем недавно – это брови-банты.
Придумала эту тенденцию визажист Лизетт Шеффлер, которая признается, что просто одержима бровями.
Я всегда слежу за очередной новинкой, которая выстрелит в Instagram и станет популярным трендом. Однажды я подумала, почему бы мне не создать собственный тренд – и придумала!” – говорит Лизетт.
Читайте также: Новый ультрамодный тренд: цветные брови. Фото
Конечно, такой образ вряд ли подойдет для повседневной жизни, но для вечеринки, дня рождения или другого тематического мероприятия этот вариант очень даже хорош. Можете посмотреть, как это выглядит у тех, кто попытался повторить.
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