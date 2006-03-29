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Раздел: Курьезы  
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Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма

Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказмаУ них очень "острый" язык.

Некоторым людям палец в рот не клади, и если уж они берутся комментировать посты других пользователей, то их фразочки начинает цитировать весь интернет. Достается и соседям, и друзьям, и просто тем, кто не так выразился. Одна «отвертка бывшего» чего стоит. Читайте и ужасайтесь. Или наслаждайтесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы собрали комментарии людей, об острый язык которых и уколоться можно.vmesto-yazyka-1734415/ © AdMe.ru

Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
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 Теги: комментарии, сарказм

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Сегодня, 18:38 » Автор: Анна Мартынова
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