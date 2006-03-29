Раздел: Курьезы
Прикольные комментарии от истинных мастеров сарказма
У них очень "острый" язык.
Некоторым людям палец в рот не клади, и если уж они берутся комментировать посты других пользователей, то их фразочки начинает цитировать весь интернет. Достается и соседям, и друзьям, и просто тем, кто не так выразился. Одна «отвертка бывшего» чего стоит. Читайте и ужасайтесь. Или наслаждайтесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы собрали комментарии людей, об острый язык которых и уколоться можно.vmesto-yazyka-1734415/ © AdMe.ru
Некоторым людям палец в рот не клади, и если уж они берутся комментировать посты других пользователей, то их фразочки начинает цитировать весь интернет. Достается и соседям, и друзьям, и просто тем, кто не так выразился. Одна «отвертка бывшего» чего стоит. Читайте и ужасайтесь. Или наслаждайтесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Свежая подборка открыток от истинных мастеров сарказма
Мы собрали комментарии людей, об острый язык которых и уколоться можно.vmesto-yazyka-1734415/ © AdMe.ru
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