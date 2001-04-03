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Реакция собак на ветер в забавных фотках

Реакция собак на ветер в забавных фоткахЭто стоит увидеть.

Собака, высунувшаяся из окна движущегося автомобиля, — идеальная иллюстрация счастья. Но почему именно псы так любят высовываться из окон машин? Большинство ученых и экспертов по собакам полагают, что это связано с тем, что из всех чувств эти животные больше всего полагаются на свое отличное обоняние. Воздух, который бьет им в лицо во время езды, представляет собой отличный источник информации об окружающем мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Предлагаем посмотреть 29 фото собак, которые более всего на свете любят автомобильные трипы. И высовываться из окна.

Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
Реакция собак на ветер в забавных фотках
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 Теги: собаки, ветер

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Сегодня, 20:38 » Автор: Анна Мартынова
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