Раздел: Курьезы
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
У нее уже много поклонников.
Пожалуй, многие помнят австралийку Селесту Барбер – девушка, которая просто обожает пародировать гламурных звезд в социальных сетях. О ней уже не раз появлялись публикации в Сети, а она и не думает останавливаться и продолжает высмеивать в своём Instagram нереалистично-совершенные образы, которые знаменитости выкладывают на своих страничках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Девушка покорила Instagram меткими пародиями на звезд
Пожалуй, многие помнят австралийку Селесту Барбер – девушка, которая просто обожает пародировать гламурных звезд в социальных сетях. О ней уже не раз появлялись публикации в Сети, а она и не думает останавливаться и продолжает высмеивать в своём Instagram нереалистично-совершенные образы, которые знаменитости выкладывают на своих страничках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Девушка покорила Instagram меткими пародиями на звезд
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