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Раздел: Курьезы  
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Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями

Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиямиУ нее уже много поклонников.

Пожалуй, многие помнят австралийку Селесту Барбер – девушка, которая просто обожает пародировать гламурных звезд в социальных сетях. О ней уже не раз появлялись публикации в Сети, а она и не думает останавливаться и продолжает высмеивать в своём Instagram нереалистично-совершенные образы, которые знаменитости выкладывают на своих страничках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
Девушка высмеивает звездный "гламур" ироничными пародиями
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 Теги: гламур, приколы

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Сегодня, 22:38 » Автор: Анна Мартынова
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