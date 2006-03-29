» » Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике
Раздел: Курьезы  
0

Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике

Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотникеНовый фейк от боевиков "ДНР".

Один из боевых командиров "ДНР" Эдуард Басурин в очередной раз отличился фейковым заявлением о сбитом украинском беспилотнике, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

"ДНРовцы" показывают украинский беспилотник, якобы сбитый ими накануне. Каждый школьник знает, что на украинском беспилотнике обязательно должен быть балкенкройц, иначе это не украинский беспилотник. Распятым мальчиком клянусь", – прокомментировал журналист Денис Казанский в Facebook.

Читайте также: Российские СМИ насмешили очередным фейком о Крыме

Басурин заявил, что беспилотник принадлежит полку "Азов", который якобы придерживаются идеям рейха.

Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике
Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фейк, беспилотник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
     80
     0

Похожие новости по теме

В Сети смеются над фейком об украинском флаге в лагере ИГИЛ В Сети смеются над фейком об украинском флаге в лагере ИГИЛ

Фото было сделано на фоне тополей.

Российские СМИ насмешили очередным фейком о Крыме Российские СМИ насмешили очередным фейком о Крыме

Украинцы якобы "спасаются от безвиза в Крыму".

Выбор жертвы Перуну: украинцы хохочут над свежим фейком из Выбор жертвы Перуну: украинцы хохочут над свежим фейком из "ДНР"

Эдуард Басурин рассказал, что бывшие члены «Правого сектора» соорудили алтарь Перуну в лесу у поселка Первомайского.

Ничего удивительного: Санта-Клаус улетел в небо на беспилотнике Ничего удивительного: Санта-Клаус улетел в небо на беспилотнике

Для создания духа Рождества беспилотник украсили разноцветными светодиодными лампочками.

Российские СМИ повеселили очередным фейком Российские СМИ повеселили очередным фейком

Российские СМИ опять распространяют странную информацию.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх