Раздел: Курьезы
Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике
Новый фейк от боевиков "ДНР".
Один из боевых командиров "ДНР" Эдуард Басурин в очередной раз отличился фейковым заявлением о сбитом украинском беспилотнике, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"ДНРовцы" показывают украинский беспилотник, якобы сбитый ими накануне. Каждый школьник знает, что на украинском беспилотнике обязательно должен быть балкенкройц, иначе это не украинский беспилотник. Распятым мальчиком клянусь", – прокомментировал журналист Денис Казанский в Facebook.
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Басурин заявил, что беспилотник принадлежит полку "Азов", который якобы придерживаются идеям рейха.
Один из боевых командиров "ДНР" Эдуард Басурин в очередной раз отличился фейковым заявлением о сбитом украинском беспилотнике, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
"ДНРовцы" показывают украинский беспилотник, якобы сбитый ими накануне. Каждый школьник знает, что на украинском беспилотнике обязательно должен быть балкенкройц, иначе это не украинский беспилотник. Распятым мальчиком клянусь", – прокомментировал журналист Денис Казанский в Facebook.
Читайте также: Российские СМИ насмешили очередным фейком о Крыме
Басурин заявил, что беспилотник принадлежит полку "Азов", который якобы придерживаются идеям рейха.
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