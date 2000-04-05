Раздел: Курьезы
Забавные двойники звезд из мира животных
Улыбаемся и смеемся.
Юморная подборка снимков с представителями мира животных, которые похожи, как две капли воды, на знаменитостей. В мире животных, как и в мире людей, есть двойники, которые сами не подозревают о том, что невероятно похожи на знаменитостей, и что над их сравнительными фотографиями уже кто-то смеется. Поэтому, если вы пытаетесь найти своего двойника, но пока абсолютно безуспешно, попробуйте отыскать его в животном мире и вам наверняка повезет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Юморная подборка снимков с представителями мира животных, которые похожи, как две капли воды, на знаменитостей. В мире животных, как и в мире людей, есть двойники, которые сами не подозревают о том, что невероятно похожи на знаменитостей, и что над их сравнительными фотографиями уже кто-то смеется. Поэтому, если вы пытаетесь найти своего двойника, но пока абсолютно безуспешно, попробуйте отыскать его в животном мире и вам наверняка повезет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Забавные пародии на звезд из Instagram взорвали Сеть
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