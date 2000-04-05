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Раздел: Курьезы  
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Забавные двойники звезд из мира животных

Забавные двойники звезд из мира животныхУлыбаемся и смеемся.

Юморная подборка снимков с представителями мира животных, которые похожи, как две капли воды, на знаменитостей. В мире животных, как и в мире людей, есть двойники, которые сами не подозревают о том, что невероятно похожи на знаменитостей, и что над их сравнительными фотографиями уже кто-то смеется. Поэтому, если вы пытаетесь найти своего двойника, но пока абсолютно безуспешно, попробуйте отыскать его в животном мире и вам наверняка повезет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
Забавные двойники звезд из мира животных
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 Теги: звезды, двойники

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Вчера, 23:38 » Автор: Анна Мартынова
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