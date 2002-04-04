Раздел: Курьезы
Собака, растолстевшая до размеров свиньи, развеселила Сеть
Собаке предстоит принудительная диета.
Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В Великобритании зоозащитники изъяли у хозяина собаку, доведенную до крайней стадии ожирения.
Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет.
Рут Рикард, работающая в центре защиты животных уже десять лет, призналась, что это самая толстая ее подопечная, которой она помогала.
"Когда я впервые увидела Хэтти, я решила, что это вьетнамская вислобрюхая свинья, а не собака. Я поняла, что мы обязаны ей помочь", – сказала она.
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В норме колли должны весить 18-25 килограммов. Пока за время жизни у зоозащитников Хэтти похудела только на четыре килограмма. Волонтеры планируют довести ее вес до 23 килограммов и надеются собрать деньги на операцию по удалению лишней кожи с живота собаки, лечение катаракты и диабета.
Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В Великобритании зоозащитники изъяли у хозяина собаку, доведенную до крайней стадии ожирения.
Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет.
Рут Рикард, работающая в центре защиты животных уже десять лет, призналась, что это самая толстая ее подопечная, которой она помогала.
"Когда я впервые увидела Хэтти, я решила, что это вьетнамская вислобрюхая свинья, а не собака. Я поняла, что мы обязаны ей помочь", – сказала она.
Читайте также: Собака, увлеченная футбольным матчем, развеселила Сеть
В норме колли должны весить 18-25 килограммов. Пока за время жизни у зоозащитников Хэтти похудела только на четыре килограмма. Волонтеры планируют довести ее вес до 23 килограммов и надеются собрать деньги на операцию по удалению лишней кожи с живота собаки, лечение катаракты и диабета.
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