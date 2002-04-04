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Собака, растолстевшая до размеров свиньи, развеселила Сеть

Собака, растолстевшая до размеров свиньи, развеселила СетьСобаке предстоит принудительная диета.

Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В Великобритании зоозащитники изъяли у хозяина собаку, доведенную до крайней стадии ожирения.

Собака, растолстевшая до размеров свиньи, развеселила Сеть


Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет.

Рут Рикард, работающая в центре защиты животных уже десять лет, призналась, что это самая толстая ее подопечная, которой она помогала.

"Когда я впервые увидела Хэтти, я решила, что это вьетнамская вислобрюхая свинья, а не собака. Я поняла, что мы обязаны ей помочь", – сказала она.

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В норме колли должны весить 18-25 килограммов. Пока за время жизни у зоозащитников Хэтти похудела только на четыре килограмма. Волонтеры планируют довести ее вес до 23 килограммов и надеются собрать деньги на операцию по удалению лишней кожи с живота собаки, лечение катаракты и диабета.
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 Теги: собака, похудение

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Сегодня, 09:25 » Автор: Анна Мартынова
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